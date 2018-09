Frank A. Meyer mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande für sein länderübergreifendes, journalistisches Engagement ausgezeichnet (FOTO)

Zürich und Berlin (ots) -Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat aufAntrag des Bundesministeriums des Auswärtigen dem SchweizerJournalisten Frank A. Meyer das Bundesverdienstkreuz am Bande fürsein ausserordentliches journalistisches Engagement verliehen.In der Begründung heisst es unter anderem: «Durch seine medialePräsenz in Deutschland und der Schweiz und durch seine regelmässigenKolumnen in Zeitschriften beider Länder ist Frank A. Meyer eine vielbeachtete Stimme im deutschsprachigen Raum, die sich mit grossemjournalistischem Engagement aktuellen, zum Teil auch kontroversen,grenzübergreifenden Themen widmet und so einen wichtigen Beitrag zumbesseren Verständnis der Probleme und der Herausforderungen derjeweiligen Nachbarländer sowie im gesamteuropäischen Kontextleistet.»Im Rahmen eines Festaktes überreichte Michelle Müntefering,Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Frank A. Meyer heute in Berlindas Verdienstkreuz.Der Verleger Michael Ringier über Frank A. Meyer: «Die amstärksten beachteten Publizisten opponieren dem Zeitgeist, den siedabei zugleich repräsentieren. Frank A. Meyer ist einer von ihnen. Zueinem aussergewöhnlichen Profil im Journalismus gehört es zudem, zupolarisieren. Frank A. Meyer scheut nie das Risiko, zwischen Stuhlund Bank zu geraten. Entschlossen verteidigt er seinen Standpunkt undprägt so seit einem halben Jahrhundert auch den SchweizerJournalismus. Seine Kolumnen im SonntagsBlick und im Cicero Magazinsind bis heute immer wieder aufs Neue ein Ereignis.»Frank A. Meyer, 1944 in Biel/Schweiz geboren, wuchs in einerUhrmacher-Familie auf und absolvierte eine Lehre als Schriftsetzer.Von 1968 bis 1980 war er Partner im Bieler Medienunternehmen «BüroCortesi». Von 1972 bis 1980 gestaltete Frank A. Meyer als Präsidentder «Freien Bieler Bürger» Lokalpolitik, 1976 bis 1980 war erMitglied des Bieler Stadtparlaments.Seine journalistische Tätigkeit für das Medienhaus Ringier begannim Jahr 1972 als Bundeshausjournalist für die Schweizer Illustrierte.1978 war er Mitbegründer der zweisprachigen Wochenzeitung Biel-Bienneund schrieb als Kolumnist für den SonntagsBlick.Von 1970 bis in die 90er Jahre galt Frank A. Meyer alseinflussreichster politischer Journalist der Schweiz. 1985 wurde erMitglied der Ringier Konzernleitung und 1989 Lehrbeauftragter fürMedienkultur an der Universität St. Gallen.Meyer war 36 Jahre lang Gastgeber der vom Schweizer Fernsehenproduzierten 3sat-Sendung Vis-à-vis. 2004 war er in BerlinMitbegründer des Magazins für politische Kultur «Cicero». Mit seinerKolumne verschafft er sich seither Beachtung in der politischen SzeneDeutschlands. Seit 1997 ist Frank A. Meyer Präsident der Hans RingierStiftung, zu der die Ringier Journalistenschule gehört. Aufseine Initiative vergibt die Stiftung seit 2006 den Europapreis fürpolitische Kultur.Seit mehr als 10 Jahren lebt Frank A. Meyer mit seiner Gattin, derKulturjournalistin Lilith Frey, in Berlin.Pressekontakt:Ringier AGMedia RelationsDufourstrasse 23CH-8008 Zürichmedia@ringier.ch+41 44 259 64 44Original-Content von: Ringier AG, übermittelt durch news aktuell