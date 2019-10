Francotyp-Postalia gewinnt Mittelstandspreis der Medien 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -FP, Experte für sichere Kommunikation, erhält die Auszeichnung in der Kategorie"Digitale Innovation". Die Jury lobte, wie dem Unternehmen die digitaleTransformation gelungen ist.Anlässlich der Verleihung des Mittelstandspreises der Medien in der Alten Operin Frankfurt am Main am Samstag erhielt Francotyp-Postalia die Auszeichnung inder Kategorie "Digitale Innovation". Die Jury begründete die Wahl damit, dassdas Unternehmen die digitale Revolution vorbildlich dafür nutzte, sich und seineProdukte neu zu erfinden. Mit Innovationen wie der E-Signaturlösung "FP Sign"oder den FP Secure Gateways für das industrielle Internet der Dinge (IIOT) hatFP vielfältige kryptografische Lösungen für die hochsichere Übertragung vondigitalen Daten im Industriebereich entwickelt. "Francotyp-Postalia beweistdamit eindrucksvoll, wie digitale Transformation gelingen kann", betonteLaudator Reinhard Schlieker.Chief Digital Officer (CDO) Sven Meise, der den Preis am Samstag in Frankfurtentgegennahm, freut sich über diese Bestätigung der FP Strategie. Für Großkundenwie Metro, E.ON oder Lufthansa hat sich der Konzern als Spezialist für sicheredigitale Kommunikation etabliert. "Im Zuge unserer Wachstumsstrategie ACT habenwir schon früh begonnen, digitale Märkte zu erschließen. Der Markt fürIoT-Sicherheitstechnologie beispielsweise wächst bis 2030 auf ein Volumen von 30Milliarden US-Dollar - eindeutig sind das IoT und die IoT-Sicherheit Megatrendsder kommenden Jahre. Hierfür ist FP bestens gerüstet, denn Sicherheit ist unserMarkenkern und Bestandteil unserer DNA", sagte er.Der Mittelstandspreis der Medien wird jedes Jahr von der Unternehmenszeitung"Wirtschafts-Kurier" an fünf herausragende mittelständische Firmen undUnternehmer für kreative Visionen und außergewöhnliche Innovationen verliehen.2019 wurden Unternehmen in den Kategorien "Digitale Innovation" (FP),"Lebenswerk" (Mario Ohoven), "Unternehmen des Jahres" (Henry Lambertz GmbH & Co.KG), "Nachhaltigkeit im Hausbau" (KAMPA GmbH) und "Mittelstands-Startup desJahres" (ReHub GmbH) ausgezeichnet. Der "Wirtschaftskurier" gehört zurVerlagsgruppe Weimer Media Group, in der u.a. Medien wie The European und dieBÖRSE am Sonntag erscheinen.Über Francotyp-Postalia:Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlinist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitaleKommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet derFP-Konzern mit den Produktbereichen "Software", Mail Services" und"Frankieren/Kuvertieren", sowohl digitale Lösungen als auch Produkte undDienstleistungen zur Konsolidierung von Geschäftspost und effizientenPostverarbeitung für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2018 einenUmsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern miteigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiterenLändern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigen Unternehmensgeschichte herausverfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik,Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweitenMarktanteil von mehr als elf Prozent.Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.comFür Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:Josephine GalléeTel.: +49 (0)40 899 699 245E-Mail: fp-presse@fischerappelt.deKontakt im Unternehmen:Karl R. Thiel, Leitung Brand-PRTel.: +49 (0)30 220 660 123E-Mail: kr.thiel@francotyp.comTill Gießmann, Head of Investor RelationsTel.: +49 (0)30 220 660 410E-Mail: ir@francotyp.comOriginal-Content von: Francotyp-Postalia, übermittelt durch news aktuell