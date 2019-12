Francotyp-Postalia: Positive Entwicklung im Kerngeschäft

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG im dritten Quartal desGeschäftsjahres 2019 (per 31.12.) trotz einer Wertberichtigung auf Ergebnisseite kräftig aufgeholt, nachdem das Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 lediglich eine unbefriedigende Entwicklung vorweisen konnte. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage sei die positive Entwicklung vor allem vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung