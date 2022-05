Francotyp-Postalia Holding AG: Erstklassige Ergebnisse!

Positive Entwicklung Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 eine positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis. Das Transformationsprogramm FUTURE@FP zahlt sich aus und spiegelt sich in den Ergebnissen wider. Ziel ist es, die FP-Gruppe zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern umzubauen. Die Ergebnisse im Überblick Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei… Hier weiterlesen