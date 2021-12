Francotyp-Postalia: Guidance erneut angehoben

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das um aktivierte Eigenleistungen, Corona-Hilfen und Währungseffekte bereinigte EBITDA um rd. 30 Prozent gesteigert und damit die eigenen Erwartungen übertroffen. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

