Francotyp-Postalia: Exklusivinterview mit CEO Rüdiger Andreas Günther

Rüdiger Andreas Günther | Vorstandsvorsitzender von Francotyp-Postalia

Seit Anfang 2016 ist Rüdiger Andreas Günther Vorstandsvorsitzender von Francotyp-Postalia.Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Göttingen und North Carolina startete Günther seine Karriere 1985 als Investmentbanker bei der heutigen Bank of America in Chicago/USA. Schon mehrfach ist es ihm gelungen, traditionsreiche Unternehmen auf den Weg zu neuem Wachstum zu führen: So übernahm er den Finanzbereich bei der Metro AG und initiierte die Expansion des Unternehmens vom Groß- in den Einzelhandel. Während seiner 13 Jahre bei der Claas KGaA, zunächst als Finanzvorstand und dann insbesondere in den acht Jahren als CEO, entwickelte sich Claas von einem kleineren mittelständischen Maschinenbauer zu Europas größtem Landmaschinenhersteller mit mehreren Milliarden Umsatz und globaler Präsenz. Nach seiner Vorstandstätigkeit bei Infineon wechselte Günther 2012 zur Jenoptik AG und entwickelte sie mit seinem Vorstandskollegen zu einem heute führenden internationalen Hightech-Unternehmen mit beeindruckender Börsenkursentwicklung.



Kurzinfo zum Unternehmen

Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen „Frankieren und Kuvertieren“, „Mail Services“ und „Software“ Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent.