Franco-NevadaEndlich geschafft, ?

An der Heimatbörse Toronto notiert Franco-Nevada per 28.06.2019, 06:43 Uhr bei 109,45 CAD. Franco-Nevada zählt zum Segment "Gold".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Franco-Nevada entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Franco-Nevada erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Franco-Nevada vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (86,3 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -21,22 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 109,55 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Franco-Nevada erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Franco-Nevada damit 26,6 Prozent über dem Durchschnitt (-6,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -6,38 Prozent. Franco-Nevada liegt aktuell 26,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Franco-Nevada führt bei einem Niveau von 38,23 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 31,28 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".