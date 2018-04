München (ots) - Turbulent und nah dran am Alltag - "Familie Dr.Kleist" geht in die nächste Runde! Heute, am 6. April 2018, fällt dieerste Klappe für 16 neue Folgen der ARD-Vorabendserie, in der dieKleist'sche Praxisgemeinschaft wieder Schauplatz medizinischer wiemenschlicher Notfälle wird. Die Ausstrahlung im Ersten ist Ende 2018im Vorabendprogramm geplant.Neben Francis Fulton-Smith und Christina Athenstädt stehen wiederLuca Zamperoni, Lisa-Marie Koroll, Meo Wulf, Uta Schorn, WalterPlathe, Tom Radisch und Winnie Böwe vor der Kamera. Gedreht wird vom6. April bis zum 17. Mai 2018 sowie im Oktober 2018 in Eisenach undUmgebung.Für Dr. Christian Kleist beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Nachdem Auszug seiner beiden Töchter Lisa und Clara, steht wieder einAbschied ins Haus. Christians Sohn Piwi verlässt mit seiner Frau Ankeund dem gemeinsamen Sohn Ben die Villa Kleist und Eisenach. Beidehaben die Chance, sich beruflich in der Schweiz weiter zu entwickeln.Auch wenn Christian immer wusste, dass einmal die Zeit kommt, in derseine Kinder das Elternhaus verlassen werden, fällt ihm die Trennungnicht leicht. Zum Glück sind da noch Inge und Bernd, Michael undRosalie, sein Sohn Paul und seine neue Liebe Tanja, die gemeinsam mitihrer Tochter Lotte in die Villa gezogen ist. Mit Tanja hat er nichtnur privat, sondern auch beruflich eine Partnerin auf Augenhöhegefunden. Beide sind Eltern und Ärzte aus Leidenschaft und werdensich gemeinsam allen Herausforderungen stellen.Auch in der Praxis stehen Veränderungen an. Die ArzthelferinnenSusi und Edeltraut haben die Praxis verlassen, und durch den WeggangPiwis steht ein Behandlungsraum leer. Tanja kümmert sich um dieNeubesetzung der Arzthelfer/innen-Stelle und stellt kurzerhand einenjungen Mann ein. Jan, ein ehemaliger Rettungssanitäter, der durchseinen nicht immer akkuraten, aber dafür handfesten Umgang mit denPatienten für viel Wirbel sorgen wird. Das Konzept derPraxisgemeinschaft geht auf. Egal wie klein oder groß dasmedizinische Problem ihrer Patienten auch ist, gemeinsam findet dasTeam rund um Dr. Christian Kleist eine Lösung."Familie Dr. Kleist" ist eine Produktion der Polyphon Film- undFernsehgesellschaft mbH (Produzentinnen: Dr. Beatrice Kramm, WinkaWulff) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Regieführen Oliver Dommenget (Folge 98 bis 101), Philipp Osthus (Folgen102 bis 105), Oliver Muth (Folge 106 bis 109), sowie u.a. VerenaFreytag (Folge 110 und 111). Die ersten vier Drehbücher stammen vonBele Nord (Head-Autorin), Jochim Scherf, Markus Mayer und GünterOvermann. Executive Producer ist Jana Brandt (MDR), die Redaktion hatAdrian Paul (MDR).Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deStefanie Diehm, PR Heike AckermannTel. 089/649865-11, E-Mail: stefanie.diehm@pr-ackermann.comwww.daserste.dewww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell