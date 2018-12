Franchise Klima Index (FKI): Franchisewirtschaft auch im 2. Halbjahr 2018 auf Wachstum eingestellt (FOTO)

Berlin (ots) -Vor knapp einem halben Jahr hat der Deutsche Franchiseverbanderstmals den FRANCHISE KLIMA INDEX (FKI) erhoben und damit dieStimmungslage am Franchisemarkt bestimmt. Nun geht er in dieFortsetzung: Erhoben unter den Mitgliedssystemen zeichnet der Indexeine deutliche Positiventwicklung nach. Lag der FKI im Juni 2018 miteinem Wert von 140 Prozent bereits auf einem positiven Level, hatsich das Geschäftsklima in der 2. Hälfte des Jahres noch einmal umdrei Prozentpunkte auf 143 Prozent verbessert.Neben dem allgemeinen Geschäftsklima gibt der FKI weitereEntwicklungstendenzen wieder. So liegt der Wachstumsindex in derRubrik "Franchisepartner" bei 22 Prozent, was einem Plus von starken17 Prozentpunkten entspricht. Ebenso deutlich fällt mit 15 Prozent (+7 Prozent) die Steigerungen bei der Anzahl der Betriebe aus. Auch derWachstumsindex bei den Angestellten gibt mit 10 Prozent eine klareSteigerung wieder, ist diese doch um 9,4 Prozent gewachsen. TorbenLeif Brodersen, Geschäftsführer des Deutschen Franchiseverbandes,erklärt die starke Positiventwicklung so:"Wir nehmen derzeit eine positive Entwicklung innerhalb derFranchisesysteme wahr. Viele unserer Mitglieder öffnen sich neuenExpansionsformen und fahren gut mit alternativen Zielgruppen, zudenen beispielsweise bestehende Franchisenehmer als sogenannteMulit-Unit- oder Multi-Brand-Operator zählen," führt Brodersen aus."Ein weiterer wichtiger Grund für die teils zweistelligenProzentzuwächse ist sicherlich auch, dass wir den Adressatenkreis derFKI-Befragung auch um junge Mitgliedssysteme in dynamischerWachstumsphase erweitert haben, um die Realität passend abbilden zukönnen".Neben den regelmäßig abgefragten Parametern bei Stimmungslage undWachstum geht der FKI in individuellen Teilbefragungen auch auf dieArt der Expansion ein und bestätigt im aktuellen Fall die imFranchiseverband beobachteten Entwicklungen. Nach der Expansionsartbefragt, gaben 74 Prozent an, mit bestehenden Franchisepartnern zuwachsen. 55 Prozent setzen auf Unternehmensgründer und 29 Prozentwachsen über bestehende Unternehmer, also durch die sogenannteConversion in ein Franchiseunternehmen. Mit eigenen Filialen wachsen10 Prozent."Diese Zahlen bestätigen einmal mehr den Trend hin zu neuenZielgruppen. Und natürlich sprechen sie für die Agilität derFranchisewirtschaft, die sich in ihrem Wachstum vom eher leerenGründermarkt nicht bremsen lässt", schließt Torben Leif Brodersen.Der nächste FRANCHISE KLIMA INDEX (FKI) ist für das 1. Halbjahr2019 vorgesehen und wird wieder in Zusammenarbeit mit der DigitalBusiness University of Applied Sciences i.G. erhoben.Über den Franchise Klima Index (FKI):Bei der Erhebung interessierten vor allem Fragen zur derzeitigenund künftigen allgemeinen Geschäftslage innerhalb derFranchisesysteme. Beide Einschätzungen werden zu einem Indexwertverdichtet, indem die positiven Einschätzungen und Erwartungen zu dennegativen in Verhältnis gesetzt werden. Würden sich positive undnegative Einschätzungen die Waage halten oder die befragten Systemedie Geschäftslage neutral bewerten, ergäbe sich ein FKI mit dem Wert100 Prozent. Im negativen Extrem - alle Befragungsteilnehmer schätzendie aktuelle Geschäftslage und die weitere Entwicklung sehr negativein - wären es 0 Prozent. Das positive Extrem würde 200 Prozentergeben.Über den Deutschen Franchiseverband:Der Deutsche Franchiseverband vertritt die Interessen derdeutschen Franchisewirtschaft im wirtschaftspolitischen Umfeld -national wie international. Er wurde 1978 gegründet und sitzt inBerlin. Der Deutsche Franchiseverband ist die Qualitätsgemeinschaftund repräsentiert Franchisegeber und Franchisenehmer gleichermaßen.Aktuell sind über 350 Mitglieder im Verband organisiert. Im Jahr 2017erwirtschafteten die rund 970 in Deutschland aktiven Franchisegeber,gemeinsam mit über 123.000 Franchisenehmern knapp 707.000Mitarbeitern einen Umsatz von rund 112 Milliarden Euro.Pressekontakt:Deutscher Franchiseverband e.V.Leitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitAntje Katrin PielLuisenstr. 4110117 BerlinT +49 (0)30 278 902-12piel@franchiseverband.comOriginal-Content von: Deutscher Franchiseverband e.V., übermittelt durch news aktuell