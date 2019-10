Frankfurt a. M. / Berlin (ots) -Das Kaffeeunternehmen Lavazza und Starfotograf David LaChapellepräsentieren die 28. Ausgabe des Lavazza-Kalenders unter dem Titel"Earth CelebrAction". In zwölf Sujets wird die Schönheit der Naturzelebriert und dies ganz im Stil von LaChapelle: bunt, ästhetisch,surreal und malerisch schön.Erstmals ist Lavazza auf der Berlin Photo Week mit einem Auszugseiner Kalender Fotokunst präsent und stellt die Motive des 2020Kalenders vor. Mit dem 2020 Lavazza-Kalender feiert dasKaffeeunternehmen die Natur unter dem Titel "Earth CelebrAction": Deramerikanische Fotograf David LaChapelle erzählt eine Bildergeschichteüber die Schönheit der Erde. Das Foto-Projekt unter derkünstlerischen Leitung der Werbeagentur Armando Testa ist einVersuch, die Verbindung zwischen Mensch und der Umwelt auf einekünstlerische Art darzustellen. Mit dem Lavazza-Kalender 2020unterstreicht das italienische Familienunternehmen sein Engagement inder Kunst und insbesondere in der Fotografie sowie seine ausgeprägteSensibilität in Bezug auf Nachhaltigkeit zum Schutz der Erde. "UnserKalender 2020 ist eine Einladung an alle, der Schönheit der Natur zuhuldigen und sie zu bewahren - sie anzunehmen, zu verteidigen und zuschützen. Der Kalender bleibt ein inspirierendes Symbol derGegenwart, er nutzt die Kunst und Schönheit, um Menschen anzusprechenund zu inspirieren. Denn für uns ist es eine Kunst die Natur zubehüten", so Francesca Lavazza, Vorstandsmitglied der Lavazza-Gruppe.LaChapelle offenbart die Schönheit unserer WeltLaChapelle, Schüler Andy Warhols, ist einer der größten Fotografender Gegenwart. Mit seinem internationalen Erfolg kam auch dieZusammenarbeit mit Lavazza, die bis ins Jahr 2002 zum Kalender"Espresso & Fun" zurückreicht. Mit der 28. Ausgabe "EarthCelebrAction" schafft er ein Manifest und ruft damit auf, sichgegenüber der Erde zu öffnen. Er verdeutlicht in seinen Bildern dietiefe Beziehung der Menschen zu ihrer Umwelt und die wechselseitigeAbhängigkeit."Die Arbeit am Lavazza-Kalender 'Earth CelebrAction' war für micheine ideale Gelegenheit zu einer imaginären Reise durch einidyllisches Paradies, in der Mensch und Natur harmonischkoexistieren. Ich bin dankbar für die völlige Ausdrucksfreiheit, diemir von einem Unternehmen ermöglicht wurde, das ich respektiere unddas wiederum den Planeten respektiert.", freut sich David LaChapelleüber die erneute Zusammenarbeit mit Lavazza.Der Lavazza-Kalender 2020, der auf lavazza.de veröffentlicht undhier auch erstmals in limitierter Auflage zu erwerben ist, lädtLiebhaber der Fotografie und die Öffentlichkeit dazu ein, sich derSchönheit unserer Natur bewusst zu werden und wieder eine Beziehungzu ihr herzustellen.Lavazzas Bekenntnis zur Förderung von Kunst und KulturDas 1895 in Turin gegründete Unternehmen Lavazza steht seit vierGenerationen im Eigentum der Familie Lavazza. Die Gruppe ist eine derweltweit führenden Kaffeeröstereien und heute überTochtergesellschaften und Vertriebspartner in über 90 Ländernvertreten. Dabei werden 64 % des Umsatzes im Ausland erwirtschaftet.Lavazza beschäftigt insgesamt mehr als 4000 Mitarbeiter und erzielte2018 einen Umsatz von 1,87 Mrd. Euro. Lavazza hat sich schon immerfür die Förderung der Künste und die Unterstützung von Kulturstätteneingesetzt und verfolgt dabei eine globale Vision, die durch seineVerbindungen zu seinem Stammland gestärkt wird. Von den erstenSchritten im Rahmen der vom unbestrittenen italienischen WerbegenieArmando Testa entwickelten revolutionären Kampagne bis hin zurZelebrierung künstlerischer Kreativität, wie sie der Kalenderrepräsentiert, stach Lavazza schon immer als ein Pionier dervisuellen Künste hervor. Von der Fotografie bis hin zu Design undWerbegrafik arbeitet Lavazza heute partnerschaftlich mit einigen derführenden Kunstmuseen der Welt zusammen, darunter der Eremitage inSt. Petersburg (Russland), dem Guggenheim Museum in New York (USA),der Peggy Guggenheim Collection (Venedig) und der Fondazione MuseiCivici di Venezia. Lavazza unterstützt zudem das Museo delle Culture(MUDEC) in Mailand, die Fondazione Merz, Camera (Centro Italiano perla Fotografia) und den Circolo dei Lettori in Turin sowie einige derbedeutendsten internationalen Kunst- und Fotografie-Events, darunterAusstellungen von Steve McCurry, dem Schöpfer von ¡Tierra! mitAufnahmen aus Honduras, Peru, Kolumbien, Indien, Brasilien, Tansania,Äthiopien und Vietnam, die uns auf einer Entdeckungsreise entlang derRouten des Kaffeehandels begleiten und all die Leidenschaft und dasEngagement der Lavazza Foundation in Bezug auf die Gemeinschaften derKaffeeanbauer vermitteln. Und schließlich haben mehr als zweiJahrzehnte der Zusammenarbeit mit einigen der weltführendenFotografen - wie etwa Platon, Helmut Newton, Annie Leibovitz, DavidLaChapelle und Thierry Le Gouès (um nur einige zu nennen) - zurSchaffung des Lavazza-Kalenders den Wert des Projekts gesteigert.Mehr unter www.lavazza.de.