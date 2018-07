Fraktionsvize Högl: SPD zufrieden mit Einigung zum Asylstreit

Berlin (ots) - Die SPD ist zufrieden mit der Einigung zumAsylstreit in der Großen Koalition.Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag,Eva Högl, sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, es freue sie, "dasssich das Ergebnis orientiert an unserem 5-Punkte-Plan zur Migration,den wir am Montag verabschiedet haben. (...) Der allerwichtigstePunkt ist, dass wir in Europa gemeinsam handeln, (...) dass wir inDeutschland nichts machen, was nicht eng abgestimmt ist, mit deneuropäischen Nachbarländern."Högl nannte den Asylstreit "unsäglich". Es habe besondersgeärgert, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) "Vorschlägegemacht hat, die weder praktikabel waren, noch rechtlich möglich,noch irgendein Problem vernünftig gelöst hätten". Mit dem Kompromisssei die Koalition wieder zur Sachdiskussion zurückgekehrt und aufeinem guten Weg, so Högl.Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/DQzMdqPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell