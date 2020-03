Fraktionen bereiten Bundestags-Sitzung zu Corona-Hilfen vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fraktionen im Bundestag bereiten am Dienstag die wichtige Bundestagssitzung mit Beschlüssen über Hilfsprogramme in der Corona-Krise vor.



Die meisten Fraktionen haben dafür digitale Sitzungen angekündigt. Am Mittwoch soll der Bundestag im Schnellverfahren mehrere Gesetzesvorhaben beschließen und auch eine Notfallregelung für die Schuldenbremse in Kraft setzen, die dem Bund neue Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro ermöglicht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spricht zudem mit den "Wirtschaftsweisen" über die aktuelle wirtschaftliche Lage./tam/DP/stw