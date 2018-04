Fraktion der AfD nominiert Dr. Heiner Merz MdL für das Amt des stellvertretenden Präsidenten des Landtags von Baden-Württemberg

Stuttgart (ots) - Mit großer Mehrheit hat sich die Fraktion derAfD im Landtag von Baden-Württemberg am gestrigen Nachmittagentschieden, mit ihrem Abgeordneten Dr. Heiner Merz MdL einen eigenenKandidaten für die Neubesetzung des Postens des stellvertretendenLandtagspräsidenten zu nominieren. Dr. Heiner Merz wird heute,Mittwoch, 25. April 2018, zu Beginn der Landtagsdebatte offiziellseine Kandidatur für das mit dem Rücktritt von Landtags-VizepräsidentWilfried Klenk (CDU) vakante Amt anmelden.AfD steht als stärkster Oppositionspartei das Amt desVizepräsidenten zu"Nach der Reduzierung von zwei Landtagsvizepräsidenten auf einenzu Ungunsten der AfD zu Beginn der Legislaturperiode und derBesetzung des Postens der Landtagspräsidentin durch eine Vertreterinder Regierungspartei sollte es eine demokratischeSelbstverständlichkeit sein, dass die größte Oppositionspartei denVizepräsidenten stellt", so Dr. Heiner Merz nach der mehrheitlichenWahl durch seine Fraktionskollegen. Nur bei einer erneutenAufstockung auf zwei Landtagsvizepräsidenten dürfe überhaupt eineOption bestehen, dass die CDU als zweite Regierungspartei diesenPosten für sich beanspruchen könne. "Parlamentarische Demokratie kannnur dann glaubwürdig nach außen getragen werden, wenn die Oppositiongleichberechtigt an der politischen Willensbildung inBaden-Württemberg beteiligt und damit als demokratisches Instrumentöffentlich sichtbar wird", so Dr. Heiner Merz.Dr. Heiner Merz MdLDer am 24. Februar 1963 in Waiblingen geboreneAfD-Landtagsabgeordnete Dr. Heiner Merz war vor seinem Einzug in denLandtag von Baden-Württemberg als Dozent im BereichBetriebswirtschaftslehre tätig. Bei der Landtagswahl 2016 erzielteDr. Heiner Merz 17,2 Prozent der Stimmen im Wahlkreis 24(Heidenheim), nachdem er zuvor als AfD-Vertreter im Gemeinderat vonFellbach saß. Dr. Heiner Merz MdL ist der europapolitische Sprecherder AfD-Landtagsfraktion.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell