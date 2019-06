Fragwürdige Kriterien tragen zur Blutspendeknappheit bei

Berlin (ots) - "Ausreichende Versorgung mit Blutproduktenzunehmend Frage der Demografie", so schrieb es dieArbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen MedizinischenFachgesellschaften e.V. [1] anlässlich des morgigenWeltblutspendetags [2]."Gerade mit Blick auf den demografischen Wandel stellt sich dieFrage, ob man sich weiter an alte Gespenster aus der Vergangenheitklammern und damit faktisch Menschenleben durchBlutkonservenknappheit gefährden, oder sich lieber doch auf dieextrem zuverlässigen, modernen Tests verlassen möchte", stellt RomanSchmitt, Koordinator der AG Queeraten der Piratenpartei Deutschland,fest. "Dem 11.06.2019, an dem sich die Streichung des §175 desStrafgesetzbuches zum 25. Mal jährte, gereicht das aktuelleFeigenblatt alles andere als zur Ehre."Jeder Spender muss eine Selbstauskunft ausfüllen, auf derpotentielle Risiken benannt werden müssen. So beispielsweise ob mansich in Gebieten mit erhöhter Infektionsgefahr für Malaria oderandere tropische Krankheiten aufgehalten hat. Homosexuelle Männersind mit einer Sperrfrist von 12 Monaten nach dem letzten sexuellenKontakt belegt. [3]"Zurecht wird beklagt, dass das Aufkommen an Blutspenden immerweiter zurückgeht. Da ist es ein Anachronismus, die Gruppe der homo-und bisexuellen Männer von vornherein von einer Blutspendeauszuschließen", so Schmitt weiter. "Jede Blutspende wird automatischauf jegliche Art von Infektionskrankheiten untersucht. Es bestehtabsolut keine Gefahr einer HIV-Übertragung, die pauschal von Homo-und Bisexuellen ausgeht, und ein derartiges Verbot rechtfertigenwürde. Hier sind es wieder einmal Vorurteile oder moralischeBedenken, die zu einer Einschränkung der Spendefreiheit führen.Niemand kann erklären, warum Menschen, insbesondere Männer, die ineiner dauerhaften homosexuellen Partnerschaft leben, grundsätzlichanders behandelt werden als die in einer heterosexuellenPartnerschaft."Quellen/Fußnoten:[1] https://idw-online.de/de/news717253[2] http://www.kleiner-kalender.de/event/weltblutspendetag/90720.html[3] http://ots.de/ErJ5ht Seite 18/19Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell