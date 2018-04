Fragwürdige Bundeswehr-Werbung zum Girls Day

Osnabrück (ots) - Mit einer fragwürdigen Kampagne betreibt dieBundeswehr am heutigen Girls Day Nachwuchswerbung unter Schülerinnenab zehn Jahren. In einem Werbespot zermalmt eine Panzerfahrerin coolund lässig einen Kleinwagen, der von einem Mann auf einemFrauenparkplatz abgestellt wurde.»Die Bundeswehr betreibt seit Abschaffung der Wehrpflichtirreführende Reklame, um Jugendliche für den Wehrdienst zu gewinnen.Stets wird suggeriert, dass es dabei um Spaß und Abenteuer geht. DassSoldaten bei Kriegseinsätzen hohen Risiken ausgesetzt sind und dabeiunter Umständen Menschen töten müssen, wird nicht thematisiert«,sagte Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes. »Auchder Girls Day muss immer wieder für fragwürdige Werbung zumMilitärdienst bei Kindern und Jugendlichen herhalten. Dies verletztdie Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention und die besonderenSchutzpflichten des Staates gegenüber allen unter 18-Jährigen.«Auch rekrutiert die Bundeswehr immer mehr Minderjährige alsSoldaten, im Jahr 2017 waren es 2.128, darunter 448 Mädchen, so vielewie nie zuvor. »Trotz massiver Probleme in der Ausbildung jungerRekruten wie sexuellem Missbrauch, entwürdigenden Aufnahmeritualenund Verletzten und Toten infolge von Fehlern von Ausbildern beiÜbungen sieht die Bundesregierung bisher keinen Anlass, dieRekrutierung und Werbung von Minderjährigen zu stoppen - imGegenteil, sie wird weiter ausgebaut«, so Albert Recknagel. »Das istskandalös, denn es wird in Kauf genommen, dass es auch künftigminderjährige Opfer geben wird.«terre des hommes fordert, dass sich die Bundeswehr bei ihrerNachwuchswerbung und Rekrutierung von Soldaten auf Erwachsenebeschränkt. Dies verlangt auch der UN-Ausschuss für die Rechte desKindes und die Kinderkommission des Bundestages. Nur wenige Länderrekrutieren noch Minderjährige als Soldaten, mehr als drei Viertelaller Länder weltweit halten sich an den sogenannten18-Jahres-Standard.Für Rückfragen und Interviews:Ralf Willinger, Telefon 05 41 / 71 01-108, E-Mail: r.willinger@tdh.deWeitere Informationen: www.tdh.de/schule-ohne-militaerOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell