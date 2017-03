Paris (ots/PRNewswire) - Es ist kein Geheimnis, dass das Herzstückaller Fragrance Du Bois-Kreationen sein charakteristisches,aromatisches Oud ist, das garantiert rein, organisch und nachhaltigist. Das französische Luxus-Parfümhaus enthüllte kürzlich mit derEinführung von Oud Intense - ein unverfälschter, mutiger Ausdruck vonOud in seiner feinsten Form - seine neueste Ergänzung zu seinemSortiment an exquisiten Produkten.Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20170310/8521701578-aOud Intense ist 100 % pur und unverdünnt und bietet als feinesSpray einen der wertvollsten Schätze der Natur in seiner einfachsten,grundlegendsten Form.Da Oud oftmals der Hauptinhaltsstoff von wunderbarzusammengesetzten Parfüms ist, eignet sich Oud Intense perfekt, esgemeinsam mit anderen Parfüms und Düften zu tragen, oder auchalleine, als gewagten Selbstausdruck. Es kombiniert Macht undFeinsinn mit einer außerordentlichen Tiefe und einem Sinn für dieGeschichte von Parfüms, die im Verlauf von Tausenden von Jahrenkreiert wurden.Die Marke ist sich bewusst, dass ein "Übereinandertragen" vonParfüms, um verschiedene, oftmals persönliche Düfte zu schaffen,zunehmend an Beliebtheit gewinnt und eine Tradition darstellt, die imNahen Ost bereits seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden,praktiziert wird."Oud Intense eignet sich perfekt für Kunden, die sich nach einemEmanzipationsempfinden sehnen, wenn es darum geht, wie sie riechen,und nach dem gewissen Extra suchen, wenn sie unsere Parfüms tragen",kommentierte Nicola Parker, Brand Director bei Fragrance Du Bois."Ich trage beispielsweise einen Extra-Spritzer Oud Intense, wenn ichzu einem wichtigen Meeting gehe und nicht einen Morgenspaziergangunternehme, usw. "Die Umsetzungsmöglichkeiten sind beinahe endlos undwerden nur durch die eingeschränkte Vorstellungskraft einzelnerPersonen begrenzt."Oud Intense wurde auch geschaffen, um "Nature's Treasures" zuergänzen - eine Kollektion von leichteren, frischen Parfüms ohne Oud,die letzten November eingeführt wurde. Sie ermöglicht Anwendern, eineVielzahl verschiedener Düfte, einschließlich Oud, entsprechend ihrespersönlichen Geschmacks und ihrer persönlichen Vorzüge zukombinieren.Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20170310/8521701578-bUrsprung und Nachhaltigkeit sind für das Ethos von Fragrance DuBois entscheidend und das Unternehmen verurteilt die Nutzungillegaler Oud-Quellen. Für seine Parfüms wird nur pures Oud-Ölverwendet, dass von den Bäumen der eigenen Plantagen hergestelltwurde, was bedeutet, dass die Herkunft von einer nachhaltigen undethischen Quelle garantiert ist. Dadurch hat die Marke bereits einenausgezeichneten Ruf für ihre Oud-basierten Parfüms und verwandtenProdukte aufgebaut und das Mantra des Unternehmens "Reines Oud,reiner Luxus" findet in der Parfümwelt Widerhall.Zusätzlich sind alle Fragrance Du Bois Shades and Prive-Kreationenab sofort als exklusive 15 ml Spray-Edition erhältlich. Sie werden inihren eigenen, bezaubernden Samtschachteln präsentiert und werdensicherlich zu einem Fest der Sinne - dramatisch fürs Auge undexquisit für die Nase.Oud Intense und die 15 ml Spray-Edition kosten 395 Euro bzw. 125Euro und werden ausschließlich in der Fragrance Du Bois-Boutique inGenf sowie bei Jovoy in Paris und Doha erhältlich sein.Anmerkungen für Redakteure:Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an:Samantha ThamMarketing Manager, AsienE-Mail: samantha.tham@fragrancedubois.comTel.: +65 9144 0933Charlotte Medigue Country Manager -- SchweizE-Mail: charlotte.medigue@fragrancedubois.comMobil: +41 227 077 330Informationen zu Fragrance Du Bois(http://www.fragrancedubois.com/)Fragrance Du Bois ist ein luxuriöses Nischen-Parfümhaus, das aufden reichsten Essenzen der Natur beruht und durch fünf Generationenvon Parfümeuren aufgebaut wurde, die ihre Wurzeln in denfranzösischen Traditionen vom Grasse des 17. Jahrhunderts haben. DasHerzstück aller Kreationen von Fragrance Du Bois bildet seinspezielles Oud, das absoluten Luxus verströmt und sowohl unverkennbarwie auch einzigartig ist. Jegliches von Fragrance Du Bois verwendeteOud wird auf seinen eigenen nachhaltig betriebenen Plantagenhergestellt und wird garantiert ethisch und nachhaltig gewonnen.Original-Content von: Fragrance Du Bois, übermittelt durch news aktuell