Fragebogen des Zensus wird erprobt

Wiesbaden (ots) - Im September und Oktober 2019 wird derOnline-Fragebogen des Zensus 2021 getestet, in dem es um die Zählungvon Gebäuden und Wohnungen geht. Ziel ist es, dass die Erhebung imJahr 2021 verlässliche Ergebnisse darüber liefert, wie viele Gebäudeund Wohnungen es in Deutschland gibt. Gleichzeitig soll der Aufwandfür die Befragten so gering wie möglich gehalten werden. Mit demZensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wiesie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern undGemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Umverlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßigeBestandsaufnahme der Einwohnerzahl notwendig.Freiwillig und anonymFür den Test wurden deutschlandweit 50 000 Eigentümerinnen undEigentümer zufällig ausgewählt, die von den zuständigen StatistischenÄmtern der Länder Zugangsdaten zum elektronischen Fragebogen erhaltenwerden. Die Teilnahme ist freiwillig. Alle Eingaben werden im Rahmender statistischen Geheimhaltung anonymisiert verarbeitet undausschließlich zur Verbesserung des Fragebogens genutzt.Einfache BedienbarkeitDer Test ist erforderlich, um den Online-Fragebogen gutverständlich zu gestalten. Außerdem sollen sie auf allen Geräten vomSmartphone über das Tablet bis hin zum PC einfach bedient werdenkönnen. Ziel ist es, mithilfe einer interaktiven Nutzerführung dieBearbeitungszeit des Fragebogens auf weniger als zehn Minuten zureduzieren. Dies wäre mit einem herkömmlichen Papierfragebogen nichtmöglich. Zugleich spart das Verfahren Portokosten und schont dieUmwelt.Im Rahmen des Zensus werden auch die Gebäude und Wohnungengezählt. Mithilfe dieser Informationen lassen sich zentrale Fragenbeantworten, zum Beispiel ob es genügend Wohnungen in Deutschlandgibt oder wo dringend neue gebaut werden müssen. Für Gebäude undWohnungen existieren hierzulande keine Verwaltungsregister. Daherwerden im Mai 2021 alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraumbefragt, um flächendeckend Informationen zur Wohnsituation derBevölkerung als auch zum Angebot an Wohnraum zu erhalten. DieEigentümerinnen und Eigentümer werden im Jahr 2021 angeschrieben undaufgefordert, einige Fragen zu ihrem Wohnraum in einemOnline-Fragebogen zu beantworten. Eine gute Bedienbarkeit desFragebogens soll die dann verpflichtende Befragung möglichstkomfortabel machen.Das Statistische Bundesamt und die Statistischen Ämter der Länderbedanken sich im Voraus bei allen, die an diesem Test teilnehmen. Mitwenigen Minuten ihrer Zeit helfen die Teilnehmenden heute, dass imJahr 2021 verlässliche Ergebnisse entstehen und der Aufwand für dieBefragten so gering wie möglich ist. Zudem bietet der Fragebogentestdie Möglichkeit, sich vor der eigentlichen Befragung mit den Inhaltenvertraut zu machen.Ab November 2019 wird zudem die Befragung von Haushalten(Personenbefragung) mit einer Pilotstudie in Form einerProbebefragung getestet.Über die Methode des Zensus und seinen Nutzen finden Sie weitereInformationen auf der neu gestalteten Internetseite www.zensus2021.deDie vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind zudem im Internet-Angebot des StatistischenBundesamtes unter http://www.destatis.de/pressemitteilungen zufinden.Weitere Auskünfte:Zensus, Gebäude- und Wohnungszählungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 46 95www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell