Frage einen Fool: Wie viele Aktien sollte ich in meinem Portfolio haben?

Wie viele Aktien sollte ich in meinem Portfolio besitzen, um sicherzustellen, dass ich ausreichend diversifiziert bin?

Das ist eine ausgezeichnete Frage und betrifft einige wichtige Konzepte, die es für Anfänger zu lernen gilt. Wenn du zu wenig Aktien besitzt, wird dein Portfolio nicht gut diversifiziert sein und deine Renditen werden viel zu sehr von der Performance einer einzelnen Aktie abhängen. Andererseits, wenn du zu viele Aktien besitzt, wird eine gute Performance von ein oder zwei Aktien nicht viel Unterschied bei deinen Renditen machen und du kannst genauso gut in Investmentfonds investieren.

Leider gibt es keine eindeutige Antwort auf diese Frage, und die Finanzexperten haben oft unterschiedliche Meinungen. Persönlich schlage ich vor, dass du mindestens 10-15 Aktien in deinem langfristigen Anlageportfolio haben solltest; 20-30 scheint ideal zu sein.

Allerdings gibt es einige Fragen, die noch wichtiger sein können als die Anzahl der Aktien in deinem Portfolio. Zum Beispiel:

Sind deine Aktien auf viele verschiedenen Branchen verteilt oder bist du in hohem Maße auf eine Art von Unternehmen ausgerichtet? Du könntest 50 Aktien besitzen, aber wenn es nur Bank-Aktien sind, bist du überhaupt nicht diversifiziert.

Unabhängig von der Anzahl der Aktien, die du besitzt, hast du zu viel Geld in eine davon investiert? Wenn du 30 Aktien besitzt, aber 50 % deines Geldes sich in deinen drei größten Positionen befinden, solltest du es vielleicht ein wenig gleichmäßiger verteilen.

Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus! Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.



Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel, CFP auf Englisch verfasst und am 28.09.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.