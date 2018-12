Frag einen Fool: Was soll ich tun, wenn ein Unternehmen, dessen Aktien ich besitze, übernommen wird?

F: Eines der Unternehmen in meinem Aktienportfolio hat kürzlich angekündigt, einer Übernahme zuzustimmen, und der Kurs ist gestiegen. Soll ich es behalten oder verkaufen und die Gewinne einstecken?

Bei der Bekanntgabe einer Übernahme steigt die Aktie des zu erwerbenden Unternehmens in der Regel bis in die Nähe des vorgeschlagenen Kaufpreises. Wenn eine Aktie zum Beispiel für 20 US-Dollar gehandelt wird und eine Übernahme für 30 US-Dollar angekündigt wird, kann sie sofort auf 28 US-Dollar ansteigen.

Bei der Frage, ob man die Aktie behalten sollte oder nicht, spielen im Allgemeinen auch die Bedingungen des Erwerbs eine Rolle – insbesondere, ob das Unternehmen gegen Barzahlung oder Aktien erworben wurde.

Wenn das Unternehmen gegen Barzahlung erworben wurde, sollte man meiner Meinung nach verkaufen (allerdings ist nichts falsch daran, zu warten, bis der Deal abgeschlossen ist). Obwohl es normalerweise ein wenig Abstand zwischen dem Aktienkurs nach der Ankündigung und dem Barkaufpreis gibt, finde ich es im Allgemeinen besser, das Geld einzusammeln und es anderswo für dich arbeiten zu lassen.

Ich besaß zum Beispiel Aktien von Zoe’s Kitchen, bevor das Unternehmen kürzlich in einem All-Cash-Deal privatisiert wurde. Der Buyout-Preis betrug 12,75 US-Dollar pro Aktie – und die Aktie stieg nach der Ankündigung auf etwa 12,60 US-Dollar. Da war es ein Kinderspiel, das Geld zu nehmen und es für etwas anderes zu nutzen.

Wenn es sich hingegen bei dem Buyout um einen Stock Deal oder eine Kombination aus Aktien und Bargeld handelt, stellt sich die Frage, ob man Investor beim Käufer werden will.

So besaß ich beispielsweise Aktien der Krankenkasse Aetna, bis deren Übernahme durch CVS Health genehmigt wurde. Ich war jedoch nicht von allen Aspekten des Geschäfts von CVS überzeugt, sondern wollte einfach nur in die Versicherungsbranche investieren. Also verkaufte ich meine Aktien und kaufte einen anderen Versicherer.

Unterm Strich kann man sagen: Bei einer Übernahme, bei der du Aktien des übernehmenden Unternehmens erhältst, musst du bewerten, ob die neue Aktie noch in deine Anlagestrategie passt.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 14.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

