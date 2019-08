Frag einen Fool: Was ist der Leitzins der Fed und warum ist er so wichtig?

F: Die Federal Reserve hat gerade die Zinsen gesenkt. Was bedeutet das für mich als Verbraucher und für die US-Wirtschaft?

Wenn man hört, dass die US-Notenbank die Zinsen “angehoben” oder “gesenkt” hat, dann hat eigentlich der Offenmarktausschuss des Bundes den Zielbereich des Leitzinses geändert.

Das ist der Zinssatz, den Banken anderen Banken in Rechnung stellen, wenn sie sich Geld leihen, und das ist das wichtigste Mittel, mit dem die US-Notenbank ihre beiden Hauptziele erreicht: Maximierung der Beschäftigungsrate und Stabilisierung der Preise.

Ohne zu tief in die Mechanismen der Bankkapitalisierung einzudringen — ein niedrigerer Leitzins ermutigt die Banken, Kredite aufzunehmen, wodurch mehr Geld in die Wirtschaft fließt. Umgekehrt verteuert eine Erhöhung des Leitzinses die Kreditaufnahme und entzieht der Wirtschaft effektiv Geld.

Darüber hinaus gibt es mehrere Leitzinsen, die an den Leitzins der Fed gebunden sind. Der US-Leitzins ist vielleicht der bedeutendste, da er sich parallel zum Leitzins nach oben oder unten bewegt und der Zinssatz ist, den Banken ihren am besten qualifizierten Kunden berechnen, wenn sie sich Geld leihen. Andere Verbraucherzinsen wie z. B. Kreditkarten- und Hauskäuferzinsen sind an den Leitzins gebunden. Weitere Kreditzinsen (wie die für Hypotheken und Autokredite) tendieren ebenfalls dazu, sich in die gleiche Richtung zu bewegen, obwohl sie nicht direkt an den Leitzins gebunden sind.

Kurz gesagt, ein niedrigerer Leitzins macht es für Banken, Verbraucher und Unternehmen billiger, sich Geld zu leihen, und stimuliert somit die Wirtschaftstätigkeit. Ein höherer Leitzins hat den gegenteiligen Effekt.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 16.08.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

