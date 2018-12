Frag einen Fool: Was ist der Krieg gegen Bargeld?

F: Was ist der „Krieg gegen das Bargeld“ und warum sollten sich Investoren darum kümmern?

Der Begriff „War on Cash“ bezieht sich auf den allgemeinen gesellschaftlichen Trend weg von bargeldbasierten Zahlungsmitteln hin zu Kartenzahlungen und anderen elektronischen Formen des Geldtransfers.

Banken, Händler, Regierungen und andere Unternehmen entwickeln sich allmählich vom Bargeld weg, und es ist leicht zu verstehen, warum. Bargeld ist relativ leicht zu verlieren, kann teuer in der Sicherung und Bewegung sein, und in vielen Situationen ist Bargeld einfach keine geeignete Methode, um Geld zu transferieren.

Aus Anlegersicht gibt es mehrere Arten von Unternehmen, die vom schrittweisen Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft profitieren werden. Am offensichtlichsten sind Zahlungsabwicklungsunternehmen wie Visa, Mastercard, Square, PayPal und andere. Der Großteil des weltweiten Zahlungsverkehrs wird nach wie vor in bar abgewickelt, so dass diese Unternehmen nach wie vor über eine enorme Wachstumsbasis verfügen.

Banken sind ein weiterer potenzieller Begünstigter, insbesondere wenn es um die Akzeptanz der mobilen Einlagen- und Zahlungstechnologie beim Verbraucher geht. Tatsächlich kostet eine elektronische Einzahlung oder Überweisung eine Bank mehr als zehnmal weniger als eine ähnliche kassengestützte Transaktion. Viele Banken haben auch große Kreditkartengeschäfte, die ebenfalls davon profitieren könnten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Menge an Bargeld, die für den täglichen Einkauf verwendet wird, in den kommenden Jahrzehnten abnehmen wird, und einige Unternehmen werden durch den Übergang sehr reich werden.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 30.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht.