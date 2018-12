Frag einen Fool: Was ist der Buchwert und warum ist das für die Investoren wichtig?

F: Was bedeutet „Buchwert“ und warum ist er für mich als Investor nützlich?

Der Buchwert ist eine der am einfachsten zu berechnenden Investitionskennzahlen. Betrachte die Bilanz eines Unternehmens und ziehe die Gesamtverbindlichkeiten von seiner Bilanzsumme ab. Zur Berechnung des Buchwerts je Aktie wird diese Zahl durch die Anzahl der ausstehenden Aktien dividiert.

Stell dir das so vor: wenn ein Unternehmen beschließt, den Betrieb einzustellen, alle seine Vermögenswerte zu verkaufen und alle seine Verbindlichkeiten zurückzuzahlen, ist der Buchwert (theoretisch) das, was den Investoren bleibt.

Eine ähnliche Kennzahl ist der materielle Buchwert, der der gleichen Berechnung entspricht, jedoch ohne immaterielle Vermögenswerte wie geistiges Eigentum und Unternehmenwert.

Aus Sicht der Investoren ist der Buchwert am nützlichsten, um attraktive Value-Aktien zu finden und die Bewertungen ähnlicher Unternehmen zu vergleichen. Als aktuelles Beispiel steht der Investmentbanking-Gigant Goldman Sachs ganz oben auf meiner Beobachtungsliste, auch weil er um 5 % weniger als sein materieller Buchwert handelt. Das ist eine der günstigsten Bewertungen im Bankensektor.

Andererseits ist der Buchwert bei der Bewertung von Wachstumstiteln nicht sehr nützlich, da sie in der Regel primär auf der Grundlage ihres zukünftigen Gewinnpotenzials und nicht auf der Grundlage des aktuellen Wertes der Vermögenswerte handeln. Um nur ein paar Wachstumswerte zu nennen, handeln Square und Amazon etwa für das 23- und 21-fache der jeweiligen Buchwerte.

Schließlich ist der Buchwert, wie jede andere Kennzahl, am nützlichsten als Teil einer ganzen Analyse und nicht als eigenständige Kennzahl.

Der größte Rentenfehler Träumst du von einem wunderschönen Ruhestand? Warum auch nicht – nach all der harten Arbeit verdienst du das. Doch für viele könnte sich dieser Traum nicht verwirklichen, wenn sie diesen Rentenfehler machen. Ob du bereits mittendrin steckst, kurz davor stehst oder noch Jahrzehnte bis zum Ruhestand hast, unseren neuen Sonderbericht solltest du unbedingt lesen. Derzeit kannst du dir eine kostenlose Kopie sichern.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einem Amazon-Tochterunternehmen, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 07.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Square. The Motley Fool hat folgende Optionen: Short Januar 2019 $80 Calls auf Square.