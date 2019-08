Frag einen Fool: Sollten langfristige Investoren auf Quartalsberichte achten?

F: Aktien bewegen sich nach der Veröffentlichung der Quartalsberichte oft sehr viel. Sollten langfristig orientierte Investoren wie ich dem überhaupt Beachtung schenken?

Es lohnt sich auf jeden Fall, die Quartalsberichte eines Unternehmens, dessen Aktien du besitzt, zu beachten, auch wenn du jahrzehntelang nicht verkaufen willst. Achte jedoch darauf, dass du das aus den richtigen Gründen tust.

Es ist wichtig, Quartalsberichte zu lesen, um sicherzustellen, dass deine anfänglichen Kaufgründe weiterhin gelten. Wenn du z. B. Aktien eines Unternehmens wegen seiner wachsenden Abonnementeinnahmen kaufst und das Wachstum schnell nachlässt, könnte es an der Zeit sein, die Investition neu zu bewerten. Ein Quartalsbericht kann darüber Aufschluss bieten, ob die Gewinnmargen eines Unternehmens leiden, ob sein Marktanteil sinken könnte oder ob es eine wesentliche strategische Veränderung vornimmt.

Es kann auch eine gute Idee sein, sich die Telefonkonferenz anzuhören (oder eine Abschrift davon zu lesen), da dir das einen enormen Einblick geben kann, in welchen Bereichen das Unternehmen erfolgreich ist und wo es Probleme geben könnte.

Dennoch sollten langfristige Investoren ein paar Dinge ignorieren. Insbesondere die Schlagzeilen und Umsatzzahlen sind in der Regel nicht allzu relevant für eine langfristige Perspektive. Wenn eine Aktie wegen etwas sinkt, das im Quartalsbericht aufgedeckt wurde, was aber langfristig keine Rolle spielt, ist es eine meiner bevorzugten Zeiten, um einzukaufen.

Ein persönliches Beispiel: Ich plane, meine Square-Aktien langfristig zu halten, so dass es mir egal ist, ob die Erträge oder Umsätze in einem bestimmten Quartal etwas schlechter oder besser als erwartet ausgefallen sind.

Was mir wichtig ist, sind die Details, die mit der Langzeitthese zu tun haben: Erhöht Square seinen Marktanteil? Stellt sich das Unternehmen auf eine weitere Expansion ein? Setzt es das Kapital so ein, dass es sich in Zukunft in Gewinne umsetzen lässt?

Kurz gesagt, achte nicht zu sehr auf kurzfristige Wachstumstreiber, doch es lohnt sich unbedingt, vierteljährliche Quartalsberichte zu lesen, um die langfristige Strategie und seine Umsetzung zu überprüfen.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 16.08.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat die folgenden Optionen: Short September 2019 $70 Puts auf SQ.

Motley Fool Deutschland 2019