Frag einen Fool: Könnten Kryptowährungen Unternehmen wie Visa, PayPal und Square schaden?

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Frage: Die wichtigsten Spezialisten für die Zahlungsabwicklung wie Visa, PayPal und Square haben sich in den letzten Jahren deutlich besser entwickelt als der breite Aktienmarkt. Wenn Kryptowährungen wie Bitcoin schließlich als Zahlungsmittel an Bedeutung gewinnen, könnte das diesen Unternehmen möglicherweise schaden?

Es könnte so aussehen, als ob, wenn mehr Menschen anfingen, Kryptowährungen zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen zu verwenden, es weniger Bedarf für Zahlungsdienstleister geben könnte. Das könnte bis zu einem gewissen Grad zutreffen, zumindest am Anfang. Wenn zum Beispiel jemand Bitcoin, das in einer Coinbase Wallet gespeichert ist, verwendet, um eine andere Person zu bezahlen, die auch eine Wallet verwendet, die in einer Kryptowährungsbörse gespeichert ist, sieht keines dieser Unternehmen einen Groschen an Einnahmen.

Ich denke jedoch, dass es wichtig ist zu erkennen, dass die Zahlungsabwicklung und die Kryptowährungen nicht wirklich zwei verschiedene Konzepte sind.

Wenn Kryptowährungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, werden die großen Zahlungsdienstleister da sein, um von diesem Trend zu profitieren. Square (WKN:A143D6) hat Bitcoin bereits in das eigene Ökosystem integriert und möchte es den Händlern so einfach wie möglich machen, Kryptowährungen als Zahlung zu akzeptieren. PayPal (WKN:A14R7U), Visa (WKN:A0NC7B), Mastercard und andere arbeiten alle mit Facebook zusammen, um die neue Kryptowährung Libra zu nutzen. Wenn diese beginnt, wirklich an Dynamik in der Praxis zu gewinnen, werden diese Unternehmen profitieren.

Mit anderen Worten, die meisten der großen Fintech-Unternehmen sind sich des langfristigen Potenzials von Kryptowährungen bewusst und unternehmen bereits Schritte, um sicherzustellen, dass sie mit dabei sind, wenn die Branche wirklich anfängt zu expandieren. Wenn also Kryptowährungen zu einer weit verbreiteten Zahlungsmethode werden, wird dies meiner Meinung nach diesen Unternehmen mehr nützen als schaden.

So nimmst du die Finanzen eines Unternehmens richtig auseinander Bist du nicht sicher, wie du die Bilanz eines Unternehmens richtig analysierst? Dann solltest du dir eine Kopie unseres Sonderberichts "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" schnappen, in dem dir Analyst Bernd Schmid genau zeigt, wie du das professionell machen kannst – und einige böse Überraschungen vermeidest. Klick einfach hier, um in diesen kostenlosen Sonderbericht zu einsteigen.



Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von dessen CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Facebook, Mastercard, PayPal Holdings, Square und Visa. The Motley Fool hat folgende Optionen: Short Oktober 2019 $97 Calls auf PayPal Holdings und Short September 2019 $70 Puts auf Square. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Kryptowährungen.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel, CFP auf Englisch verfasst und am 09.08.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019