Frag einen Fool: Ist Bitcoin jetzt eine gute langfristige Investition?

F: Ich habe mich von Bitcoin und Kryptowährungen ferngehalten, hauptsächlich wegen der wilden Preisschwankungen. Es scheint jedoch, dass sich der Preis in letzter Zeit stabilisiert hat. Soll ich sie mir noch einmal ansehen?

Es stimmt, dass Bitcoin im Jahr 2019 weitaus stabiler war als in den Vorjahren. Im Jahr 2017 stieg der Preis von Bitcoin von etwa 1.000 US-Dollar auf fast 20.000 US-Dollar, bevor er das Jahr mit etwa 14.500 US-Dollar beendete. Im Jahr 2018 sank Bitcoin von diesem Niveau zu Beginn des Jahres auf weniger als 4.000 US-Dollar zum Jahresende. Bis heute ist Bitcoin stetig auf etwa 5.700 US-Dollar gestiegen, und es gab nicht viele große Schwankungen in die eine oder andere Richtung.

Allerdings würde ich nicht so weit gehen, den Bitcoin als investierbares Anlagegut zu bezeichnen. Es gibt zwei wichtige Gründe, warum.

Erstens hat sich an der These nichts Wesentliches geändert. Institutionelle Investoren haben noch nicht damit begonnen, Geld in großem Umfang in Bitcoin zu investieren, wie allgemein vorhergesagt wurde, und die Anzahl der Orte, an denen man Bitcoin ausgeben kann, hat sich in den letzten Jahren auch nicht wirklich verändert. Cboe Global Markets hat kürzlich die Bitcoin-Futures eingestellt, vermutlich aus Mangel an Investoreninteresse.

Mit anderen Worten, wenn Bitcoin als Zahlungsmethode weit verbreitet wäre oder sein Versprechen als weit verbreiteter Wertspeicher einlösen würde, würde meine Antwort anders ausfallen.

Zweitens wird sein Wert, obwohl sich der Preis stabilisiert hat, allein durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Es generiert keine Einnahmen wie Aktien oder Anleihen, zahlt keine Zinsen und hat keinen inneren Geldwert.

Obwohl ich also zugeben muss, dass Bitcoin nicht mehr ganz so volatil ist wie früher, bleibt es ein hochspekulativer Vermögenswert, und man sollte es nicht mit Geld kaufen, das man nicht zu verlieren bereit ist.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 10.05.2019 auf Fool.com veröffentlicht.

