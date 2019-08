Frag einen Fool: Inwiefern unterscheidet sich die Kryptowährung Libra von Facebook von Bitcoin?

F: Ich habe die Geschichte über die geplante Kryptowährung von Facebook verfolgt und mich gefragt, was sie von Bitcoin unterscheidet?

Es gibt derzeit mehr als 2.600 verschiedene Kryptowährungen, darunter 14 mit einem Gesamtwert von mehr als 1 Mrd. US-Dollar. Man könnte sich fragen, warum wir eine weitere brauchen.

Erstens gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Bitcoin, den meisten anderen führenden Kryptowährungen und der kommenden Libra von Facebook (WKN:A1JWVX).

Libra ist als sogenannte stabile Kryptowährung konzipiert, was bedeutet, dass ihr Wert an eine andere Währung ‒ in diesem Fall den US-Dollar ‒ gebunden wird. Das Ziel von Facebook ist es, 100 Partner dazu zu bringen, jeweils 10 Mio. US-Dollar an Finanzmitteln beizusteuern, um einen Reservepool von 1 Mrd. US-Dollar zu erhalten. Mit anderen Worten, wenn das geschieht und eine Mrd. Libra im Umlauf sind, wird jede Münze genau 1 US-Dollar wert sein.

Das steht in scharfem Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin, deren Werte schnell schwanken können. So verlor Bitcoin in den 24 Stunden, bevor ich das schrieb, 17 % seines Wertes.

Zweitens ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es bereits einige stabile Coins gibt. Besonders hervorzuheben ist Tether, eine stabile Kryptowährung mit einem Gesamtvolumen von fast 4 Mrd. US-Dollar, die in Form virtueller Münzen mit einem Wert von 1 US-Dollar zirkuliert.

Es gibt jedoch keine Möglichkeit, Tether und andere stabile Coins für alltägliche Onlinekäufe zu verwenden. Hier kommen die 2,7 Mrd. Nutzer von Facebook, 90 Mio. Unternehmen mit Facebook-Seiten und die zahlreichen Partner des Projekts wie Visa, Mastercard, PayPal, Uber und eBay ins Spiel. Eine weitverbreitete Akzeptanz bei den Verbrauchern und eine einfache Handhabung, wenn es darum geht, Dinge tatsächlich zu kaufen, könnten ein großes Unterscheidungsmerkmal sein.

Kurz gesagt, die Kryptowährung Libra von Facebook hat zwei Schlüsselfaktoren, die sie von anderen Kryptowährungen unterscheiden. Ihr Wert wird nicht volatil sein und sie könnte leicht für Einkäufe genutzt werden. Deshalb ist sie nicht nur eine weitere Bitcoin.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 19.07.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019