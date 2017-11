Unterföhring (ots) -"Wie mache ich ein Spiegelei?" "Darf ich meinen Hund Dönernennen?" "Pärchen-Urlaub und der Ex-Freund ist dabei - was soll ichmachen?" - das Internet fragt, Pietro Lombardi antwortet. In "LUKE!Die Woche und ich" heißt es am Sonntag, 12. November, um 22:45 inSAT.1: #FragPietroLombardi. Der 25-jährige Sänger hat auf jede Frageeine Antwort.Gastgeber Luke Mockridge lässt sich in Kanada von schlagkräftigenFrauen vermöbeln. Und den richtigen Beat hat "Studioband" Gentlemanim Gepäck.Mehr Bilder aus der Comedy-Show am Sonntag gibt es auf derSAT.1-Presselounge unter www.presse.sat1.de"LUKE! Die Woche und ich" - am Sonntag, 12. November, 22:45 Uhr,in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell