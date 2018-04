Fractus verklagt Telekommunikationsriesen AT&T, Verizon, T-Mobile und Sprint wegen Patentverletzung

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Fractus S.A., ein in Barcelona ansässiges Forschungs- undEntwicklungsunternehmen, hat Klage gegen AT&T, Verizon, T-Mobile undSprint wegen Verletzung von US-Patenten erhoben, die von Fractus imFeld der Antennentechnik für Mobilfunkbasisstationen gehalten werden.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/519144/Fractus_Logo.jpg )Das im Jahre 1999 gegründete Fractus hatte innovative Antennen fürMobilfunkbasisstationen entwickelt, die durch kompakte Bauweise einenüberlegenen Betrieb im Multibandbereich ermöglichen. Die patentierteTechnologie ist in Antennen integriert, die von allen der vier großenUS-Mobilfunk-Carrier verwendet werden. Der Fall wurde beimBundesbezirksgericht für den Eastern District of Texas (MarshallDivision) eingereicht.Fractus wird von Michael Ng und Daniel Zaheer von Kobre & Kimvertreten.Informationen zu FractusFractus, S.A. ist ein weltweit renommierter Pionier auf dem Gebietder Antennentechnik. Das Unternehmen verfügt über einSchutzrechtsportfolio von mehr als 40 Erfindungen, die durch über 120Patente und Patentanmeldungen in den USA, Europa und Asien geschütztsind. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die das Unternehmen fürseine innovative Arbeit erhalten hat, zählen unter anderem die Ehrungals 2005 Davos World Economic Forum Technology Pioneer und dieWürdigung seiner preisgekrönten Erfindungen durch das EuropäischePatentamt. Das Unternehmen verfügt über eine nachweislicheErfolgsbilanz im Bereich Innovation und lizenziert seine vielfachausgezeichnete, auf fraktaler Geometrie basierendeAntennentechnologie an Mobiltelefonhersteller weltweit.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.fractus.comPressekontakt:Pressekontakt:Marta BarbaFractus S.A.+34-935-442-690 (Barcelona, Spanien)marta.barba@fractus.comOriginal-Content von: Fractus, S.A., übermittelt durch news aktuell