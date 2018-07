Fractus reicht in China Patentverletzungsklage gegen Oppo ein

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Fractus, ein in Barcelona ansässiges Forschungs- undEntwicklungsunternehmen, hat Klage gegen Oppo wegen Verletzung seinerPatente auf Antennentechnik für Mobiltelefone erhoben.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/664816/Fractus_Logo.jpg )Fractus und Vectis IP, sein Lizenzpartner im VK, werden durchBeijing East IP Ltd. vertreten. Die Klage wurde beim SchanghaierIP-Gericht eingereicht.Das im Jahre 1999 gegründete Fractus entwickelt innovative,geometriebasierte Antennentechnik. Durch Anwendung von Geometriekundeund Mathematik auf die Antennenentwicklung gelingen Fractustechnische Errungenschaften, durch die kompakte Antennen in Gerätemit optimaler Multiband-Funktionalität verbaut werden können."Mit dieser Klage, die Teil einer größer angelegtenLizenzierungskampagne ist, verlassen wir uns auf die spezialisiertenIP-Gerichte in China und erwarten, dass sie der Patentverletzungdurch Oppo-Telefone gegenüber Fractus einen Riegel vorschieben",sagte Jordi Ilario, VP Licensing bei Fractus."Trotz aller Bemühungen, einvernehmlich eine Lizenz auszuhandeln,blieb uns am Ende nur der Klageweg, um die Geschäftsinteressenunserer zahlreichen Lizenznehmer zu schützen und sicherzustellen,dass die Innovationsarbeit von Fractus auch in China respektiertwird", sagte Sandro Spina, Licensing Director bei Vectis.Die Robustheit der durch Fractus' Antennenpatente geschütztenTechnologien sowie ihre Bedeutung für vernetzte Mobilgeräte wurdebereits von Gerichten in Europa und den USA bestätigt. Sie wurdezudem durch Fallstudien des Europäischen Patentamts anerkannt.Informationen zu FractusFractus, S.A. ist ein weltweit renommierter Pionier auf dem Gebietder Antennentechnik. Das Unternehmen verfügt über einSchutzrechtsportfolio von mehr als 40 Erfindungen, die durch über 120Patente und Patentanmeldungen in den USA, Europa und Asien geschütztsind. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die das Unternehmen fürseine innovative Arbeit erhalten hat, zählen unter anderem die Ehrungals 2005 Davos World Economic Forum Technology Pioneer und dieWürdigung seiner preisgekrönten Erfindungen durch das EuropäischePatentamt. Das Unternehmen verfügt über eine nachweislicheErfolgsbilanz im Bereich Innovation und lizenziert seine vielfachausgezeichnete, geometriebasierte Antennentechnik anMobiltelefonhersteller weltweit.Informationen zu VectisVectis ist ein im VK beheimatetes Unternehmen für die Lizenzierungvon Schutzrechten und Technologie, das geistigem Eigentum bei derInnovationsförderung eine Schlüsselrolle beimisst. Vectis setzt sichfür Chancengleichheit für Eigentümer und Anwender von Schutzrechtenein und kollaboriert mit beiden Interessengruppen, um das Potenzialdes Innovationsaustauschs voll auszuschöpfen. Vectis ist ein globalagierender Lösungsanbieter und Förderer eines Innovationsumfelds mitmehr Fairness und Nachhaltigkeit.Pressekontakt:+34.93.5442690Original-Content von: Fractus, übermittelt durch news aktuell