Foxtons: Wo soll das nur hinführen?

Der Foxtons-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse London mit 45,5 GBP festgestellt.Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Foxtons entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foxtons liegt bei einem Wert von 23,56. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Real Estate" (KGV von 19,33) über dem Durschschnitt (ca. 22 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Foxtons damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

Weiterlesen...