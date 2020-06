Foxtons: Alles im Griff?

An der Heimatbörse London notiert Foxtons per 26.06.2020, 01:06 Uhr bei 41.3 GBP.

Foxtons haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Foxtons-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Foxtons ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,65 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 19,02 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Foxtons-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 61,47 GBP. Damit liegt der letzte Schlusskurs (41,3 GBP) deutlich darunter (Unterschied -32,81 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (42,63 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,12 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Foxtons-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Foxtons-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.