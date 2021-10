Foxit übernimmt eSignatur-Anbieter eSign Genie / Mit Übernahme setzt Foxit weiter verstärkt auf eSign-Innovation

Berlin (ots) -Foxit, ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen, gab heute die Übernahme von eSign Genie bekannt, einem führenden Anbieter für elektronische Signaturtechnologie mit Sitz in Cupertino, Kalifornien. Dessen intuitive, integrative und sichere eSignatur-Lösung wird weltweit von Unternehmen aller Größenordnungen eingesetzt - im Gesundheits-, Rechts- und Bildungswesen, in gemeinnützigen Organisationen, in der Immobilienbranche und vielen anderen Sektoren.Die leistungsstarke, benutzerfreundliche Software von eSign Genie unterstützt Anwender beim elektronischen Signieren von Dokumenten mit rechtsverbindlichen digitalen Signaturen. Aufgrund der umfassenden Funktionen, vordefinierten Integrationen und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) reichen eSign Genies Kunden von KMUs bis hin zu Großunternehmen. Auf Bewertungsplattformen wie G2, Capterra, GetApp, Software Advice, SoftwareReviews wird die Lösung durchweg als die beste eSign-Software bewertet.Foxit und eSign Genie arbeiten bereits erfolgreich bei der Weiterentwicklung der eSign-Workflowlösung Foxit Sign zusammen, mit der sich digitale Verträge und Formulare einfach erstellen und unterzeichnen lassen. Die erfolgreiche Kooperation der beiden Unternehmen bedeutet auch für die Zukunft spannende Innovationen am Markt."Mit der Übernahme von eSign Genie unterstreicht Foxit seine Mission, innovative und erstklassige Produktivitätslösungen für Wissensarbeiter in allen Branchen anzubieten", sagt Phil Lee, Chief Revenue Officer bei Foxit. "Wir sind überzeugt, dass die Kunden von Foxit Sign und eSign Genie von der Zusammenarbeit dieser beiden leistungsstarken Plattformen profitieren und verpflichten uns, die Tools ohne Unterbrechungen für die Nutzer zu integrieren."Durch die Zusammenlegung der Angebote von eSign Genie mit Foxit Sign erhöhen sich die Supportkapazitäten für bestehende und zukünftige Kunden und gleichzeitig werden neue Technologieangebote bereitgestellt. eSign Genie wird weiterhin unabhängig arbeiten, bestehende Kunden unterstützen und weltweit noch schneller expandieren. Kunden von eSign Genie profitieren nun von Foxits globaler Reichweite und PDF-Expertise. Die Übernahme von eSign Genie, das in Zukunft nahtlos in Foxit Sign übergehen wird, öffnet die Tür für bedeutende Innovationen. Sie ist ein weiterer Baustein in Foxits Strategie, seinen Kunden plattformübergreifende Lösungen anzubieten."Wir freuen uns über diesen Zusammenschluss und darüber, was er für die Kunden von eSign Genie und Foxit sowie für die Zukunft der eSign-Technologie bedeuten wird. Gemeinsam werden wir Foxit Sign zur leistungsstärksten und innovativsten eSigning-Lösung auf dem Markt machen", sagt Mahender Bist, Gründer und CEO von eSign Genie.Foxit Sign ist ein erstklassiger, rechtsverbindlicher eSignatur-Dienst, mit dem schnell und einfach Dokumente für Signaturprozesse erstellt und Unterschriften unabhängig vom Standort der Unterzeichner eingeholt werden können. Mehr über Foxit Sign erfahren Sie unter: https://www.foxit.com/esign-pdf/Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer-Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop- Software, mobile Apps und Cloud-Services bereit, mit deren Hilfe Wissensarbeiter ihre Produktivität noch weiter steigern können. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Enterprise Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung.Foxit hat über 650 Millionen Anwender und über 425.000 Kunden in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte https://foxit.com.Über eSign GenieeSign Genie ist ein marktführendes Unternehmen für elektronische Signaturen mit Sitz in Cupertino, Kalifornien. Gegründet im Jahr 2014, arbeitet eSign Genie unermüdlich daran, intuitive, integrative und sichere elektronische Signaturlösungen für Unternehmen jeder Größe weltweit anzubieten. Mit robusten Funktionen und HIPAA-Konformität, vielseitigen APIs und der höchsten verfügbaren 256-Bit-SSL-Verschlüsselungstechnologie ist eSign Genie die erste Wahl für Signatursoftware bei Experten im Gesundheitswesen, bei FDA-Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, im Rechtswesen, in der Immobilienbranche, im Bildungswesen und in anderen Branchen geworden. 