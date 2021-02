Foxit setzt auf Sicherheit: erfolgreiche SOC 2-Zertifizierung / Audit und Zertifizierung garantieren höchste Standards für Sicherheit und Datenschutz

Berlin (ots) - Foxit Software (https://www.foxitsoftware.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen, gab heute bekannt, dass die Prüfung des Unternehmens nach SOC 2 (Service Organization Controls 2) Typ 1 durch ein unabhängiges Audit erfolgreich abgeschlossen wurde. Die SOC 2-Zertifizierung zeigt, dass die Prozesse, Verfahren und Kontrollen von Foxit die höchsten Industriestandards für Sicherheit, Verfügbarkeit, Prozessintegrität und Vertraulichkeit erfüllen.Die SOC 2-Prüfung wurde von einer unabhängigen, externen Organisation durchgeführt, der Firma AARC-360. Diese bewertete Foxits Sicherheitsprozesse und die Wirksamkeit der internen Kontrollen anhand der Kriterien für Vertrauensdienste (Vertraulichkeit, Datenschutz und Integrität) des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Die Prüfung ergab, dass Foxit sämtliche Industriestandards erfüllt.Der Kunde muss auf Sicherheit und Datenschutz vertrauen können"Foxit ist sich der Bedeutung der Informationssicherheit für seine aktuellen und zukünftigen Kunden bewusst und arbeitet kontinuierlich an Innovationen und der Entwicklung wichtiger Produkte zur Steigerung der Produktivität", so Rick Brown, Senior Vice President of Product Management bei Foxit. "Die SOC 2-Zertifizierung ist Beweis dafür, dass unsere Kunden bei der Nutzung unserer Produkte auf die strenge Einhaltung der Sicherheits- und Datenschutzstandards vertrauen können."Die SOC 2-Prüfung ist weithin als der Industriestandard zur Zertifizierung von Kontrollaktivitäten anerkannt: Sie bestätigt, dass ein Unternehmen den Evaluationsprozess über geltende Grundsätze und Kriterien für Vertrauensdienstleistungen durchlaufen hat. Ein Typ-1-Bericht befasst sich mit der Systembeschreibung und der Wirksamkeit der Kontrollen des jeweiligen Unternehmens. SOC-Berichte liefern wertvolle Informationen für Kunden und Partner und ermöglichen ihnen, die Qualität der von Dienstleistern angebotenen Sicherheit zu beurteilen.Mehr über Foxit sowie die Dienstleistungen und Produkte von Foxit erfahren Sie unter: www.foxitsoftware.com/deÜber Foxit SoftwareFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer-Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Services bereit, mit deren Hilfe Wissensarbeiter ihre Produktivität noch weiter steigern können. ConnectedPDF ist eine Spitzentechnologie, die Dokumentenverwaltung, eine vernetzte Überprüfung und eine einfache sowie sichere Zusammenarbeit an PDF-Dateien gewährleistet. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Enterprise Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung.Mehr als 560 Millionen Anwender sowie mehr als 100.000 Kunden in mehr als 200 Ländern haben Foxits Produkte im Einsatz. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Für weiterführende Informationen besuchen Sie www.foxitsoftware.com/de.Pressekontakt:Karolin KöstlerFoxit Software+49 30 39 40 50-0pr_eu@foxitsoftware.comDaniel AuerFaktenkontor+49 30 6098 05-615Daniel.Auer@Faktenkontor.deOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell