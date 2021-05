Foxconn: Warum die Zusammenarbeit mit Stellantis wichtig ist!

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (OTC:HNHPF), besser bekannt als Foxconn, taucht tief in die EV-Arena ein, indem es mehrere Partnerschaften eingeht, während es sich bemüht, seine Einnahmequellen zu diversifizieren.

Stellantis NV (NYSE:STLA) und Foxconn unterzeichneten eine unverbindliche Absichtserklärung zur Gründung eines 50:50-Joint-Ventures namens Mobile Drive mit Sitz in den Niederlanden. Dieses Unternehmen wird digitale Cockpits und personalisierte, vernetzte Dienste entwickeln.

Mobile ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung