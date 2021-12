Foxconn Interconnect Technology (FIT) und Hudson Sustainable Group investieren in führendes Unternehmen für drahtlose Stromversorgung Powermat Technologies und bilden strategische Partnerschaft

TEL-AVIV, Israel (ots/PRNewswire) -Strategische Partnerschaft mit FIT wird die Durchdringung von Powermat in den Märkten Industrie, IoT und Mobilität unterstützenPowermat Technologies (https://powermat.com/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=japan_twenty) Inc., das weltweit führende Unternehmen für fortschrittliche drahtlose Stromversorgungstechnologie, hat heute eine bedeutende Investition im Rahmen einer Serie B-Runde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar durch Foxconn Interconnect Technology („FIT", SEHK-Aktiencode: 6088), einem führenden Entwickler globaler Konnektivitätslösungen, und der Hudson Sustainable Group, einem Gründungsaktionär von Powermat, bekannt gegeben.Die innovative drahtlose Energietechnologie von Powermat ist ein entscheidender Wegbereiter für die Branchen intelligente Mobilität, autonome Robotik, Industriedrohnen, medizinische Geräte, Telekommunikation und Internet der Dinge (IoT) und Powermat verzeichnet ein exponentielles Wachstum in diesen Bereichen. Die aktuelle Serie-B-Finanzierungsrunde, die von FIT und Hudson angeführt wird, dient der Finanzierung des verstärkten Wachstums und der Marktdurchdringung des Unternehmens in wichtigen Kundensegmenten, darunter Automobil, Mikromobilität und autonome Robotik. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit FIT werden FIT und Powermat gemeinsam an Strategien zur Markteinführung arbeiten, um ihr Ziel zu erreichen, neue und aufstrebende Märkte für drahtlose Energie zu erobern.„Diese Investition von FIT und der Hudson Sustainable Group wird es Powermat Technologies ermöglichen, aus der enormen Nachfrage nach drahtlosen Stromversorgungslösungen Kapital zu schlagen, die zukünftigen Herausforderungen der Kunden besser zu lösen und den Evolutionszyklus der drahtlosen Stromversorgungstechnologie in den Bereichen Autonomie und IoT anzuführen", sagte Elad Dubzinski, CEO von Powermat Technologies. „Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu unserem strategischen Investor und Partner FIT weiter auszubauen und dadurch die führende Position auf dem Markt, die das Unternehmen innehat, zu festigen."„Der kabellose Zugang zu Strom ist ein wesentliches Element des neuen Mobilitäts-Ökosystems und FIT konzentriert sich zunehmend auf diesen Bereich", sagte Thomas Fann, Sonderassistent des Vorstandsvorsitzenden von FIT. „OEMs und Technologieunternehmen sind auf der Suche nach zuverlässigen, leistungsstarken und kosteneffizienten drahtlosen Energielösungen. Powermat liefert OEMs drahtlose Technologielösungen mit einem unübertroffenen Serviceniveau, das die erfolgreiche Implementierung ihrer Referenzdesigns und Technologien sicherstellt. Wir betrachten unsere Investition in Powermat als einen weiteren Schritt in einer für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaft. Sie wird den zukünftigen Erfolg des Geschäfts von FIT sichern und zu einer stärkeren Durchdringung der revolutionären Technologien von Powermat in den innovativsten Industriesegmenten der Welt führen."„Seit 2012 arbeiten wir mit Powermat Technologies zusammen. Wir sind von der positiven Entwicklung des Unternehmens und die Sicherung seiner Position als einer der führenden Akteure im Bereich der drahtlosen Stromversorgung fest überzeugt", sagte Neil Auerbach, CEO und geschäftsführender Partner der Hudson Sustainable Group. „Powermat bietet nicht nur eine überlegene Technologie es hat auch seine Langlebigkeit in diesem Bereich gesichert und sein Managementteam hat bemerkenswertes Geschick bei der Ausrichtung des Unternehmens auf aufstrebende, wachstumsstarke Märkte bewiesen, in denen eine große Nachfrage nach drahtlosen Lade- und Energielösungen besteht."Als erstes Unternehmen, das die kabellose Ladetechnologie für Verbraucher eingeführt hat, entwickelt Powermat fortschrittliche Qi-zertifizierte und proprietäre kabellose Stromversorgungslösungen für verschiedene Branchen und Anwendungsfälle, die auf magnetischer Induktion, auch bekannt als induktives Laden, basieren. Derzeit sind die Lösungen des Unternehmens in mehr als 800 Millionen Smartphones, 40 Millionen eingebetteten Zubehörteilen und 8 Millionen Autos weltweit zu finden. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Hightech- und Mobilitätspartnern wie FIT, Flex, General Motors, Harman International, Kyocera und Samsung zusammen.Informationen zu Foxconn Interconnect TechnologyFoxconn Interconnect Technology (FIT) ist ein führender globaler Entwickler und Hersteller von Lösungen, der sich auf die Konnektivität spezialisiert hat und damit eine bessere Welt schaffen will. Mit unübertroffenen Fähigkeiten in den Bereichen Entwicklung, Forschung, Fertigungstechnik und Design, Produktion, Lieferkette und Markteinführungsplanung für Weltklasse-Marken und Eigenmarkenprodukte in B2C- und B2B-Kategorien steht FIT an der Spitze weltweiter Technologietrends und bietet überzeugende Benutzererfahrungen in großem Maßstab. Mit Niederlassungen und Produktionsstätten in Asien, Amerika und Europa ist FIT ein weltweit führender Hersteller von hochpräzisen Verbindungskomponenten.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von FIT: fit-foxconn.com.Informationen zu Hudson Sustainable GroupDie Hudson Sustainable Group ist auf Investitionen in den Nachhaltigkeitssektor weltweit ausgerichtet, wobei der Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien, Ressourceneffizienz und anderen Aspekten nachhaltiger Technologien liegt. Die 2007 gegründete Hudson Sustainable Group agiert sowohl als Hauptinvestor als auch als Investmentmanager und hat bis heute 20 Investitionen in 26 Ländern getätigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.hudsonsustainable.com.Informationen zu Powermat TechnologiesPowermat Technologies (https://powermat.com/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=japan_twenty) bietet fortschrittliche Qi-zertifizierte und proprietäre drahtlose Ladeplattformen für IoT, Telekommunikation (5G), Automotive, Robotik, Unterhaltungselektronik, Medizinprodukte und industrielle Anwendungen. Die Wireless-Power-Plattformen und das IP-Lizenzierungsprogramm des Unternehmens ermöglichen es globalen Unternehmen, fortschrittliche Wireless-Power-Technologie in ihre Produkte zu integrieren und Lösungen für spezielle Anwendungsfälle anzupassen. Internationale Marktführer wie Foxconn Interconnect Technology, Flex, General Motors, Harman International, Kyocera und Samsung nutzen bereits die Technologie von Powermat. Die Lösungen von Powermat sind aktuell in über 800 Millionen Smartphones, 40 Millionen eingebetteten Zubehörteilen und 8 Millionen Autos weltweit zu finden.Medienkontakt:Annika HarperAntennengruppe für Powermat Technologiesannika.harper@antennagroup.comPressekontakt:+1 646-854-3764Original-Content von: Powermat, übermittelt durch news aktuell