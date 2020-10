Foxconn Aktie: Kursexplosion dank Apple?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Zulieferer Foxconn von Apple Inc (NASDAQ:AAPL), formell bekannt als Hon Hai Precision Industry Co, Ltd (OTC:HNHPF ), hat Pläne, Komponenten oder Dienstleistungen für mindestens 10% der Elektrofahrzeuge weltweit zu liefern, sagte der Vorsitzende des Unternehmens, Liu Young-way, am Freitag gegenüber Reuters.

Was geschah

Der taiwanesische Elektronikgigant will dieses Ziel zwischen 2025 und 2027 erreichen – in der Hoffnung, als Lieferant und Anbieter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung