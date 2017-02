München (ots) -Deutsche TV-Premiere der neuen Folgen "Outcast" montags um 21.00Uhr exklusiv bei Fox- Basierend auf den gleichnamigen Comics des "The WalkingDead"-Schöpfers Robert Kirkman- Wahlweise in der deutschen Synchronfassung oder dem englischenOriginalBereits im April geht es weiter: Fox präsentiert exklusiv diezweite Staffel der Dramaserie "Outcast" ab 10. April immer montags um21.00 Uhr. Auch in der zweiten Staffel glänzen erneut Patrick Fugit("Gone Girl") und Philip Glenister ("Life on Mars") in denHauptrollen. Bei Fox haben die Zuschauer wie immer die Wahl zwischender deutschen Synchronfassung und dem englischen Original.Im Mittelpunkt der Serie steht mit Kyle Barnes (Patrick Fugit) einjunger Mann, der sich auf der Suche nach Antworten und Erlösung vonden Menschen abschottet, die er liebt, um weiteres Unheil zuverhindern. Unterstützung erhält er dabei von Reverend Anderson(Philip Glenister), der sich als Kämpfer in Gottes heiligem Krieggegen das Böse auf der Welt sieht. Der passionierte Trinker undSpieler glaubt nicht daran, dass es Gottes Wille ist, sich mitirdischen Kleinigkeiten aufzuhalten. In weiteren Rollen brillierenWrenn Schmidt ("Boardwalk Empire"), Reg E. Cathey ("House of Cards")und Kate Lyn Sheil ("House of Cards").Hinter "Outcast" steht mit Robert Kirkman der geniale Schöpfer von"The Walking Dead". Zur zweiten Staffel sagt Kirkman: "Die Geschichtevon 'Outcast' - obwohl auf den ersten Blick rein übernatürlich -erzählt, wie Menschen in Extremsituationen handeln. Sie sind dabeistets darauf bedacht, diejenigen zu schützen, die sie lieben. Das istein Thema, mit dem sich jeder auf der ganzen Welt identifizierenkann. Ich freue mich sehr, dass die Zuschauer in mehr als 125 Ländernin der zweiten Staffel weiterhin miterleben können, wie Kyle und dieEinwohner von Rome/West Virgina mit einer Stadt und einer Weltumgehen, die noch dunkler, böser und unberechenbarer wird."Über Staffel 2:In der zweiten Staffel "Outcast" geht die Suche nach denHintergründen der mysteriösen Ereignisse und deren Verbindung zu KyleBarnes weiter. Nachdem die dämonischen Attacken immer häufiger undheftiger werden, wird es für Kyle immer schwerer, die Menschen inseinem persönlichen Umfeld zu beschützen. An seiner Seite stehenReverend Anderson und Chief Giles (Reg E. Cathey), während seineSchwester Megan (Wrenn Schmidt) mit ihren eigenen Dämonen ringt. Dochdie übernatürlichen Gefahren stellen Kyle auf eine härtere Probe, alser jemals erwarten konnte. Seine Anstrengungen münden in einem Kampffür die ganze Kleinstadt Rome, nachdem er die gespenstischenGeheimnisse seiner eigenen Vergangenheit entdeckt.Sendetermine:- Zweite Staffel "Outcast" mit zehn Episoden ab 10. April immermontags um 21.00 Uhr- Wahlweise in der deutschen Synchronfassung oder dem englischenOriginalton- Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go,Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbarPressekontakt:Daniel MünchPR & KommunikationFOX NETWORKS GROUP GERMANYTel: +49 89 2030 49121daniel.muench@fox.comOriginal-Content von: Fox Networks Group Germany, übermittelt durch news aktuell