München (ots) -- Elf neue Episoden der US-Horrorserie ab 9. November immerdonnerstags um 21.00 Uhr als exklusive deutsche TV-Premiere aufFox- Die bisherigen American Horror Story-Stars Emma Roberts, EvanPeters und Sarah Paulson kehren diese Staffel wieder zurück, neumit dabei sind Alison Pill und Lena DunhamDer Horror kehrt zurück. Fox zeigt die geheimnisvolle siebteStaffel der Anthologie-Serie "American Horror Story" als exklusiveDeutschland-Premiere ab 9. November immer donnerstags um 21.00 Uhr.Die Rollen sind auch in der neuen Staffel mit Sarah Paulson, AlisonPill, Evan Peters, Billie Lourd, Cheyenne Jackson und Colton Hayneshochkarätig besetzt. Als Gaststar wirkt Lena Dunham mit.Über "American Horror Story"Drama, Horror, Mystery - die von den Executive Producern RyanMurphy und Brad Falchuk entwickelte Serie "American Horror Story"setzt auf dramatische Gruseleffekte und intensive Spannung. DasBesondere des Formats: Handlung und Figuren sind immer wieder neu undjede Staffel ist eine in sich geschlossene Geschichte. Lediglich beimCast gibt es in den verschiedenen Staffeln Überschneidungen. Sokehren auch in der neuen Staffel von "American Horror Story" einigeDarsteller der ersten sechs Staffeln zurück. Sie alle haben einesgemeinsam: Sie liefern den Stoff für jede Menge Horror-Storys.Sendetermine:- "American Horror Story: Cult" ab 9. November 2017 immerdonnerstags um 21.00 Uhr exklusiv auf Fox- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung alsCatch-Up auch über Sky Go, Sky On Demand und Sky TicketverfügbarPressekontakt:Felicia RufPR & KommunikationFOX Networks Group Germany GmbHTel: +49 89 203049 121felicia.ruf@fox.comOriginal-Content von: Fox Networks Group Germany, übermittelt durch news aktuell