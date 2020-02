Fox-News-Fall: Doku über Roger Ailes in ZDFmediathek und ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) - Parallel zum deutschen Kinostart von "Bombshell - Das Ende desSchweigens" über den Fox-News-Missbrauchsfall ist ab Donnerstag, 13. Februar2020, der Dokumentarfilm "Sex, Trump & Fox News - Aufstieg und Fall des RogerAiles" in der ZDFmediathek zu sehen. ZDFinfo sendet den 100-minütigen Film vonAlexis Bloom erstmals am Montag, 24. Februar 2020, 21.45 Uhr.Fox-News-Chef Roger Ailes war Medienberater vieler republikanischerUS-Präsidenten und wurde zu einem der einflussreichsten Männer deramerikanischen Politiklandschaft. Ailes hat die "negative Werbung" impolitischen Wahlkampf in seinen Medienkampagnen auf die Spitze getrieben. DerGretchen-Carlson-Skandal führte zum unfreiwilligen Ende seiner Karriere - dieFox-News-Moderatorin bezichtigte ihn der sexuellen Belästigung. Ailes starb2017, weniger als ein Jahr nach seinem Ausstieg bei Fox News.Seine Mitarbeiter sagen, dass es Roger Ailes nicht um Journalismus gegangen sei,sondern um die möglichst hohe Zuschauerquote. Er erreichte mit Fox News mehrZuschauer als alle anderen Nachrichtensender zusammen. Sein Rezept: Wut, Angstund Sex. Die Aufgabe seiner Mitarbeiter bestand darin: "Konflikte schüren, denndann schauen die Leute weiter." Ailes machte auch kein Geheimnis daraus, dassdie weiblichen Fox-Angestellten dazu angehalten waren, in engen, kurzen Kleidernanzutreten und sich von ihrer attraktivsten Seite zu präsentieren.Im Kinofilm "Bombshell" geht es um die Geschichte einer Gruppe von Frauen, diesich Gerechtigkeit verschaffen will, indem sie die Wahrheit über Fox-News-ChefRoger Ailes offenlegt - der Dokumentarfilm in ZDFinfo bietet Einblicke undInterviews zum Thema.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/sextrumpandfoxnews"Sex, Trump & Fox News - Aufstieg und Fall des Roger Ailes" in der ZDFmediathek:https://kurz.zdf.de/xVx/ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4519483OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell