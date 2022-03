Fox E-Mobility-Aktie: Eine große Chance?

Die Fox E-Mobility-Aktie kann schon seit Langer Zeit nicht wirklich überzeugen. In den vergangenen sechs Monaten ging es mit dem Papier um satte 87 Prozent in die Tiefe und der Abwärtstrend ist weiterhin voll im Gange. Daran ändern auch Zugewinne von 0,6 Prozent am Freitag nichts.

Ob es sich dabei allerdings nun um einen gigantischen Crash handelt oder nicht doch vielleicht um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung