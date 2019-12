Four Seasons Education Cayman: Was könnte passieren?

Der Kurs der Aktie Four Seasons Education Cayman steht am 26.12.2019, 11:32 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 1.79 USD. Der Titel wird der Branche "Bildungsdienste" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Four Seasons Education Cayman auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Four Seasons Education Cayman damit 46,94 Prozent unter dem Durchschnitt (10,18 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 18,51 Prozent. Four Seasons Education Cayman liegt aktuell 55,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Four Seasons Education Cayman mit einem Wert von 61,73 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 50,87 , womit sich ein Abstand von 21 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Four Seasons Education Cayman aktuell mit dem Wert 76,92 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Sell". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 72,92. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Sell". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".