Four Seas Mercantile: Wo soll das nur hinführen?

Für die Aktie Four Seas Mercantile stehen per 10.05.2019, 21:25 Uhr 3,42 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Four Seas Mercantile zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Four Seas Mercantile beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,79 Prozent und liegt mit 0,13 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,66) für diese Aktie. Four Seas Mercantile bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Four Seas Mercantile mit einem Wert von 31,36 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,12 , womit sich ein Abstand von 4 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Four Seas Mercantile-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,69 HKD. Der letzte Schlusskurs (3,4 HKD) weicht somit -7,86 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (3,65 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,85 Prozent), somit erhält die Four Seas Mercantile-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Four Seas Mercantile-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.