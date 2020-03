Paderborn (ots) - Die Four 20 Pharma GmbH, Hersteller, Großhändler und Importeur für medizinisches Cannabis und medizinische Geräte, bringt im zweiten Quartal 2020 unter der eigenen Marke "420" zwei neue Cannabisprodukte auf den deutschen Markt. Hierfür wurde ein internationales Lieferabkommen mit einem kanadischen Produzenten für Medizinalcannabis geschlossen, der von der Four 20 Pharma GmbH auditiert und geprüft wurde. Der Lieferant verfügt über die EU-GMP-Zertifizierung einer deutschen Behörde, sodass die Einhaltung höchster Qualitätsstandards entlang des gesamten Herstellungsprozesses sichergestellt ist.Produktqualität hat höchste PrioritätMit ihren beiden neuen Cannabiserzeugnissen 420 NATURAL 18/1 CA und 420 NATURAL 25/1 CA setzt die Four 20 Pharma GmbH konsequent auf gleichbleibend hohe Produktqualität. Die neuen "420" Cannabisprodukte zeichnen sich dadurch aus, dass sie keiner Bestrahlung unterzogen wurden, um DAB-konform zu sein. Damit sind sie zu 100 % natürlich und verfügen über ein unverändertes Terpenprofil, das ansonsten durch Bestrahlung beeinträchtigt wird.Über Four 20 Pharma GmbHDie Four 20 Pharma GmbH ist als Hersteller, Großhändler und Importeur für medizinisches Cannabis sowie medizinische Geräte GDP- und GMP-zertifiziert. Das Unternehmen mit Sitz in Paderborn wurde 2018 gegründet und verfügt über eine betäubungsmittelrechtliche Erlaubnis nach § 3 BtMG und eine Arzneimittelgroßhandelserlaubnis entsprechend § 52a AMG für gesamt Europa. Zudem besitzt der Spezialist für Medizinalcannabis die erforderlichen Importlizenzen für die Einfuhr von medizinischem Cannabis nach Deutschland, eine Herstellungserlaubnis sowie die notwendige, produktspezifische Erlaubnis nach § 7 AMG und § 1 AMRadV zum Verkehr mit Arzneimitteln. Die Four 20 Pharma GmbH engagiert sich als Goldsponsor bei der Arbeitsgemeinschaft für Cannabis als Medizin (ACM). Ärzten, Apotheken, medizinischen Einrichtungen und Patienten steht das Unternehmen als verlässlicher Partner rund um das Themengebiet Medizinalcannabis zur Seite. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.420pharma.de. (http://www.420pharma.de)Die neuen Cannabisprodukte sind für Apotheken und medizinische Einrichtungen vorgesehen und können ab dem 15. April 2020 im Online Shop der Four 20 Pharma GmbH vorbestellt werden:420 NATURAL 18/1 CATHC ca. 18 % | CBD < 1 % | Indica420 NATURAL 25/1 CATHC ca. 25 % | CBD < 1 % | HybridDie neuen Produkte werden in den Einheiten 5 g, 15 g, 150 g sowie 400 g angeboten. Die Belieferung von 420 NATURAL 18/1 CA wird voraussichtlich Mitte Juni 2020 erfolgen. 420 NATURAL 25/1 CA ist für Ende Juli vorgesehen."Mit der Einführung unserer eigenen Marke "420" heben wir uns deutlich von den meisten Wettbewerbern im deutschen Markt ab. Die neuen, nicht bestrahlten Sorten runden unser bestehendes Portfolio ab und bieten den Patienten eine qualitativ hochwertige und natürliche Alternative. Im ersten Schritt werden 0,5 Tonnen Medizinalcannabis aus Kanada importiert. Dadurch werden wir dem Versorgungsengpass in Deutschland spürbar entgegenwirken", erklärt Thomas Schatton, Geschäftsführer der Four 20 Pharma GmbH, diesen strategischen Schritt.Ausblick: Weitere Cannabisprodukte in PlanungDie beiden Cannabisprodukte 420 NATURAL 18/1 CA und 420 NATURAL 25/1 CA bilden die Basis und gleichzeitig den Startschuss für den Aufbau eines umfassenden Produktportfolios unter der Marke 420. Insgesamt sind nach jetzigem Stand bis zu fünf weitere Sorten in Planung. Dabei setzt sich die Four 20 Pharma GmbH zum Ziel, den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patienten in Bezug auf THC- und CBD-Gehalt, Terpenprofilen sowie Verabreichung gerecht zu werden und arbeitet hierfür in Kooperation mit einem israelischen Forschungsunternehmen zusammen, um zeitnah medizinische Geräte zur verbesserten und gezielteren, dosierten Aufnahme der jeweiligen Wirkstoffe als Alternative zum klassischen Rauchvorgang anbieten zu können.Pressekontakt:Ireneusz Stormpresse@420pharma.eu+49 5251 39032 - 10Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142661/4549452OTS: Four 20 Pharma GmbHOriginal-Content von: Four 20 Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell