Fotric stellt die Handheld-Wärmebildkamera 320M/F und 340A vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Fotric produziert hoch innovative Wärmebildkameras, indem sie Komponenten von Weltklasse-Herstellern mit Erkenntnissen von Endanwendern und Außendiensttechnikern kombinieren. Heute freuen wir uns, die Veröffentlichung unserer neuesten Handheld-Kameraserie ankündigen zu können: die 320M/F und die 340A.Die Fotric 320M/F sind kompakte und robuste Wärmebildkameras für industrielle Zwecke. Das Android-Plattform-basierte System gewährt Benutzern flüssige Betriebserfahrung. Sie verfügen auch über eine ausgeklügelte analytische Software wie MagicThermal, die die visuelle Darstellung der thermischen Verteilung auf einem benutzerdefinierten Bereich verbessern kann. Die nahtlose thermische/ visuelle Bildfusion ermöglicht es Inspektoren, elektrische Anomalien mit Leichtigkeit zu identifizieren und zu lokalisieren. Kurz gesagt, die Serie umfasst alle Anforderungen einer grundlegenden Wärmeinspektion. Diese Kameras zeichnen sich in der Gebäudeinspektion, der Öl- und Gasindustrie sowie der Wartung von Elektro-/Motorsystemen in der Fertigungsindustrie aus.Die Fotric 340A sind fortschrittliche Wärmebildkameras für professionelle Anwender. Es ist mit jeder Funktion von 320M/ F und vieles mehr ausgestattet. Die hohe Auflösung von bis zu 640*480 in Kombination mit einem 5-Zoll-LCD-Bildschirm zeigt selbst feinste Details in gestochen scharfen und lebendigen Wärmebildern. Das Ultrafokussystem mit Laserranger-Unterstützung hilft Inspektoren, bei Schwerlasteinsätzen erfolgreich zu sein, indem sie hochwertige, gut kompensierte Bilder blitzschnell aufnehmen. Darüber hinaus macht die austauschbare Objektiv-Option bei diesen Kameras sie sehr anpassungsfähig für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Schließlich können die Geräte auch historische Daten eines Gerätes/Systems aufzeichnen und eine Trendanalyse durchführen und so feststellen, ob und wann das überwachte Objekt gewartet oder ausgetauscht werden muss. Diese Serie ist für erfahrene Anwender in anspruchsvolleren Branchen wie der Elektroindustrie, der Metallurgie und der petrochemischen Industrie konzipiert.*Wir suchen erfahrene Vertriebspartner in den USA und der EU-Region. Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, besuchen Sie www.fotric.com, und kontaktieren Sie info@fotric.com.