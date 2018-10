Berlin/Krefeld (ots) -Der Deutsche Fahrradpreis sucht unter dem Motto "Radfahrenverbindet" ausdrucksstarke Fahrradfotos. Bis zum 1.3.2019 könnenAmateur- und Profi-Fotografen teilnehmen. Zeigen Sie uns, wen oderwas das Fahrrad verbindet. Das können z.B. Menschen, Orte oderVerkehrsmittel sein. Wir prämieren die besten Bildideen, egal, ob Siemit dem Rad im Alltag oder in der Freizeit unterwegs sind.Jeder Teilnehmende kann bis zu drei Bilder einreichen.Entscheidend ist am Ende die kreative Umsetzung des Themas. Den dreiErstplatzierten winken hochwertige Preise: eine 5-tägige Radreise fürzwei Personen durch das Erzgebirge, ein Fahrradcomputer sowie einhochwertiges Beleuchtungsset. Der Verbund Service und Fahrrad e.V.(VSF) und der Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV) stiften diePreise.Die Siegerfotos werden in einer Kombination ausFachjuryentscheidung und Publikumswahl ermittelt. Online kann jedervom 15. März bis 15. April 2019 darüber abstimmen, welches Foto ihmam besten gefällt. Unter allen Personen, die ihre Stimme abgeben,werden Sachpreise verlost.Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur(BMVI) und die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicherStädte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS) laden den Sieger desFotowettbewerbs am 13. Mai 2019 nach Dresden zur Preisverleihung ein,um dort den Hauptpreis entgegen zu nehmen.Weitere Informationen über den Fotowettbewerb und zu den Preisenfinden Sie auf www.der-deutsche-fahrradpreis.de/Fotowettbewerb.Pressekontakt:DER DEUTSCHE FAHRRADPREIS - best for bikec/o P.3 Agentur für Kommunikation und MobilitätMyriam Pretzschinfo@der-deutsche-fahrradpreis.deTelefon: 02 21/2 08 94 23www.der-deutsche-fahrradpreis.deTwitter: @derfahrradpreisFacebook: @deutscherfahrradpreisGefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Original-Content von: DER DEUTSCHE FAHRRADPREIS, übermittelt durch news aktuell