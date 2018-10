Frankfurt (ots) - Die Deutsche Bildung, größterStudienfonds-Anbieter in Deutschland, veranstaltet zum Semesterstarteinen Fotowettbewerb unter Studentinnen und Studenten allerFachrichtungen. Wer einen Schnappschuss bei Facebook, Twitter oderInstagram hochlädt, der die Chance zu studieren mit einer guten Ideebildlich darstellt, kann ein Jahr Studienfinanzierung (300 Euro proMonat) inklusive der Teilnahme am begleitenden Coaching-ProgrammWissenPlus gewinnen, mit dem die Deutsche Bildung geförderteStudenten auf die Arbeitswelt vorbereitet."Uns geht es um die Idee, nicht um die perfekte Fotoarbeit", sagtAnja Hofmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bildung. "Was verbindenNachwuchsakademiker mit der Chance des Studiums, inwiefern bereichertdas Studium ihr Leben, welche Szenen fangen die Möglichkeit zustudieren am besten ein?" Studenten können ihren Schnappschuss machenund ihn mit dem Hashtag #ChanceStudium bis zum 31. Oktober auf ihremFacebook-, Instagram- oder Twitter-Account hochladen. DerSchnappschuss samt kurzer Begründung erscheint dann auf einer SocialWall unter www.deutsche-bildung.deEine Jury trifft zunächst eine Vorausauswahl, bevor das Foto mitden meisten Likes schließlich gewinnt. Die Gewinnerin oder derGewinner erhält die Studienfinanzierung inklusive Coaching-Programm,ohne später die einkommensabhängige Rückzahlung leisten zu müssen,die normalerweise zum Finanzierungs- und Coachingprogramm derDeutschen Bildung gehört. "Wir möchten mit der Aktion auf unsereneinzigartigen Studienfonds aufmerksam machen, der Finanzierung mitpersönlicher Förderung verbindet", sagt Hofmann.Über die Deutsche Bildung:Über den Studienfonds der Deutschen Bildung erhaltenNachwuchsakademiker aller Fachrichtungen eine flexibleStudienfinanzierung mit einem Coaching-Programm und einem hilfreichenNetzwerk. Die Rückzahlung erfolgt später anteilig vom Einkommen undschützt auf diese Weise vor Überschuldung.Pressekontakt:Deutsche Bildung AGStefanie Müller, PR + Kommunikationstefanie.mueller@deutsche-bildung.deOriginal-Content von: Deutsche Bildung AG, übermittelt durch news aktuell