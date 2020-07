Fototour Deutschland: Wo die Heimat am schönsten ist / Märchenhafte Plätze einfach finden

Neuwied (ots) - Stille Seen, steile Gipfel, märchenhafte Schluchten, schroffe Küsten, kurvenreiche Flüsse, dichte Wälder und liebliche Heidelandschaften: Deutschland ist vielfältig wie wunderschön - und selbst für viele Einheimische oft unentdecktes Land. Für den Bildband Fototour Deutschland ist Andreas Pacek mehr als drei Jahre quer durch die Republik gereist, von Süd nach Nord und von West nach Ost und hat dabei Motive gefunden, die eher an exotische Reiseziele erinnern als an die Heimat vor der eigenen Haustüre.Vom Eibsee an der Zugspitze, durch den Nationalpark im Bayrischen Wald, das Fichtelgebirge und das Altmühltal führt seine Fotokunstreise zu den weißen Kalkfelsen der Donau, den rauschenden Wasserfällen des Schwarzwaldes und den leuchtenden Steinriesen in der Südwestfpfalz. Die Fotos erzählen die Geschichten der alten Baumriesen im Hutewald Halloh und der malerischen Rhein- und Moselschleifen, zeigen die magischen Externsteine, das Reckermoor und die mystischen Teufelssteine. Zu frühen Morgen- und späten Abendstunden, zwischen Nieselregen und blauer Stunde, kreuzte der Fotograf aus Neuwied (Rhein) durch die Republik, paddelte durch den Spreewald und über die Müritz, spürte die Seeadler in der Feldberger Seenlandschaft auf und bannte die rauhen Schönheiten von Nord- und Ostsee auf den Chip.55 Sehnsuchtsplätze stellt Fototour Deutschland vor - Orte voller Mystik und Schönheit, bekannte Motive und unbekannte Schönheiten aus neuen Perspektiven. Andreas Pacek zeigt, warum Deutschland oft so besonders und einzigartig - und manchmal so wild wie in einem Western ist. Und er macht kein Geheimnis daraus, wie jeder die besten Schauplätze für natürliche Abenteuer ganz einfach findet und was er beim Fotografieren beachten sollte. Der Bildband dient anspruchsvollen Amateuren als Inspiration und gleichzeitig als digitaler Location-Scout: Über QR-Codes lassen sich sowohl die Parkmöglichkeiten in der Nähe als auch die exakten Foto-Standpunkte auf Smartphone und Tablet schnell und einfach anzeigen. Für Bilder, die man gerne teilt, braucht es heute statt schwerem Fotogepäck oft nur noch ein modernes Mobiltelefon - entscheidend ist der richtige Augen-Blick und der nötige Respekt vor der Natur.Das praktische Flexcover ermöglicht in Verbindung mit einer hochwertigen Fadenheftung auch eine perfekte Darstellung der doppelseitigen Fotos. Kurze Erklärungen zum Schauplatz, zur Anreise und zu den ausgewählten Fotopunkten werden ergänzt durch Tipps zum Fotografieren und Erfahrungen des Fotografen vor Ort. Die Bilder zeigen: Auch ohne waghalsige Abenteuer abseits zugelassener Wege lassen sich perfekte Motive finden.Buchtipp: Fototour Deutschland - Märchenhafte Plätze einfach finden, 128 Seiten mit vielen großformatigen Fotos, Tipps und Ortsbeschreibungen, 30 x 20 cm, gebundene Ausgabe mit Flexcover, ISBN: 978-3-942779-52-4, Preis: 24,95 Euro (Subskriptionspreis bis 31.8.2020: 20 Euro). http://www.ideemediashop.de/Pressekontakt:ideemedia GmbH, Uwe Schöllkopf, Tel. +49 2631 99960. Text- und Foto-Download unter http://www.tourtipp.net, Rezensionsexemplare und Wünsche zu Fotos und Texten aus dem Inhalt an info@idee-media.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51145/4662748OTS: ideemediaOriginal-Content von: ideemedia, übermittelt durch news aktuell