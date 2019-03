Fototermin: Einladung an die Medien / Offizieller Beginn Modernisierung Philosophenturm - Bauschildenthüllung

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - Am kommenden Donnerstag, dem 28. März 2019, um13:00 Uhr, wird der Geschäftsführer der Sprinkenhof, Herr MartinGörge zusammen mit dem Projektteam und den Planern und Architektendas Bauschild für die Modernisierung des Philosophenturms enthüllenund damit den "offiziellen" Baubeginn der durchzuführenden Maßnahmenfür das 1962 fertiggestellte denkmalgeschützte Gebäude einläuten.Der Philosophenturm ist das meist genutzte Gebäude der UniversitätHamburg (UHH). Hier lehren, forschen und studieren die Geistes- undKulturwissenschaftler*innen. In den vergangenen Jahren wurden bereitsdiverse Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. So wurde u.a.die Fassade denkmalgerecht saniert und Maßnahmen zur Verbesserung derbrandschutztechnischen Situation durchgeführt. GrundlegendeVerbesserungen der Sicherheitssituation im Gebäude lassen sich jedochnur im Zuge einer grundlegenden Sanierung erreichen. DerPhilosophenturm einschließlich der Mensa soll daher umfassendsaniert, modernisiert und mit einem Ergänzungsbau im Innenhofversehen werden.Weiterhin wird eine grundlegende Umstrukturierung im Hinblick aufzeitgemäße nutzungsspezifische Anpassungen erfolgen und zugleich denAnforderungen des Denkmalschutzes Rechnung getragen werden.Zur offiziellen Bauschildenthüllung vor der Kulisse desPhilosophenturms laden wir Sie herzlich ein!Datum: Donnerstag, 28. März 2019Beginn: 13:00 UhrOrt: Von-Melle-Park 6, ggü. Schlüterstr. 2820146 HamburgTreffpunkt vor dem Bauschild an der Schlüterstraße.Google Maps https://goo.gl/maps/TQ8GuWZsAjnVertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Teilnahme unterlars.vieten@sprinkenhof.de anmelden.Pressekontakt:Sprinkenhof GmbHLars VietenPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitFon: 040 33954-325Mobil: 0177 7395429lars.vieten@sprinkenhof.deOriginal-Content von: Sprinkenhof GmbH, übermittelt durch news aktuell