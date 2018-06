Fotos von Jugendlichen und Kindern

Aufgrund der der DSGVO haben auch die Privatpersonen in so manchen Bereichen Nachteile. Denn nicht nur Firmen bekommen bei einem Verstoß gegen die Verordnung zahlreiche Sanktionen und Strafen. – Auch eine private Person kann durch die Verordnung alles verlieren. Schauen wir uns hier einfach einmal ein Beispiel in unserer heutigen Welt an: Das Fotografieren zu jeder Zeit und an jedem Ort ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.