Fotoproduktion: InternetServiceAgentur mit neuem Angebot

Hamburg (ots) - Heiko Wohlgemuths Online-Marketing Agentur hat ihr Leistungsspektrum um den Service der Fotoproduktion erweitert.Dass Marketing auch auf hochwertige Fotografien angewiesen ist, zeigt sich besonders im Zuge der Digitalisierung. Aber neue Marketingbereiche, etwa in den Sozialen Medien, erfordern auch neue Arten der Business-Fotografie - davon ist Heiko Wohlgemuth überzeugt."Als Online Marketing Agentur (https://www.internetserviceagentur.com) haben wir schon immer auf Fotos gesetzt, wenn es um Marketingziele geht. Bisher sind die Bilder entweder vom Kunden bereitgestellt worden oder von unserer InternetServiceAgentur extern beauftragt worden," so Wohlgemuth. "Dass wir die Produktion von Fotos nun selbst anbieten können, erlaubt uns, die Marketingziele noch strategischer zu verfolgen."Dass die Entwicklung zur Full-Service-Agentur auch im Sinne der Kunden ist, bestätigt der langjährige Kundin Julia Frei: "Ich finde es entspannend, dass ich mich jetzt um noch weniger Dinge selbst kümmern muss. Die Agentur arbeitet auf höchstem Niveau und haben eine Expertise, die ich mir weder selbst aneignen noch in mein Unternehmen einkaufen kann und will. Mit den Fotos für meine neue HR-Kampagne bin ich überaus zufrieden."Gründer Heiko Wohlgemuth erklärt: "Wir bieten schon lange nicht nur Umsetzungen, sondern die gesamte Strategie und Konzeption des Marketings an. Nur die Produktion der Fotos mussten wir in fremde Hände geben - das ist viel Verantwortung und Kontrolle, die man abgibt. Gelegentlich waren wir auch mit den Fotos, die extern bereitgestellt wurden, nicht unbedingt zufrieden. Jetzt können wir sicherstellen, dass alles unseren Ansprüchen genügt und auf unsere Strategie einzahlt. Nicht zuletzt auch durch die Expertise von renommierten Fotografen wie Roman Thomas."Thomas ergänzt: "Das Komplexe an professioneller Fotoproduktion (https://www.internetserviceagentur.com/leistungen/fotoproduktion.html) ergibt sich aus den unzähligen Anwendungsgebiete, die unterschiedliche Herangehensweisen verlangen. Ein Produktfoto für einen Onlineshop oder gedruckten Katalog wird anders produziert als ein Mitarbeiterfoto für die Teamseite. Fotografen sind oft auf einen bis zwei Teilbereiche spezialisiert - deshalb haben wir mehrere spezialisierte Fotoprofis in unserem Team."Julia Frei jedenfalls ist überzeugt: "Wenn mein Unternehmen Fotos braucht, wende ich mich direkt an die InternetServiceAgentur.com"Mehr zu Fotoproduktion (https://www.internetserviceagentur.com/leistungen/fotoproduktion.html)Mehr zu Online Marketing Agentur (https://www.internetserviceagentur.com)